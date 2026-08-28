Durante la emisión de su programa Majul a las 20 en la señal LN+, el periodista oficialista Luis Majul salió al cruce de las declaraciones del senador Martín Soria, quien había cuestionado las conductas del presidente Javier Milei. En su intervención, el conductor recurrió a la historia personal del legislador para pedir mesura en las críticas hacia el mandatario.

El conductor televisivo reprochó las expresiones del dirigente peronista y sostuvo que se debe tener un cuidado especial al abordar aspectos personales vinculados a los jefes de Estado, apelando a la necesidad de respetar la investidura presidencial.

El reproche de Majul a Martín Soria

Al referirse a las intervenciones públicas del dirigente rionegrino, Luis Majul remarcó que no se trataba de un hecho aislado. "Martín Soria, senador... ya no es la primera vez que habla de un Milei este desorientado, encerrado", introdujo el conductor en el debate al aire con su equipo de panelistas.

En esa línea, el periodista trazó un paralelismo con el pasado del dirigente opositor: "Yo creo que debería, con la experiencia que tuvo en su familia, con la tragedia que vivió su familia, debería detenerse un poquitito más en las cosas que no tienen que ver con lo político, sino con lo humano. Levantar un teléfono, preguntar".

Para profundizar su argumento, Majul repasó públicamente el hecho luctuoso que atravesó el entorno del senador: "Recordemos, Martín Soria es hijo de Martín Soria, un ex dirigente del peronismo de la SIDE, que fue muerto por su mujer, por la mamá de Martín Soria, en circunstancias este tremendas, ¿no? Tremendas. La madre estuvo detenida un tiempo, después fue liberada porque se entendió que fue en circunstancias emocionales complejas".

La postura sobre Cristina Kirchner y la investidura presidencial

A partir de ese planteo, Luis Majul exhortó a los dirigentes políticos a moderar los cuestionamientos sobre el comportamiento de las máximas autoridades institucionales del país. "Yo lo que diría, no soy quién, como persona grande: tengan cuidado, ¿no? Un poquitito más, tengan cuidado con la investidura, no importa que sea", expresó.