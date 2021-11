Crimen en Ramos Mejía: "Los países más seguros son los que tienen acceso fácil a la Justicia"

El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, habló tras los incidentes que se generaron en Ramos Mejía en la marcha realizada por Roberto Sabo, el kioskero asesinado esta semana.

Tras los incidentes que se generaron en Ramos Mejía en la marcha realizada por Roberto Sabo, el kioskero asesinado, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, dio una entrevista al canal TN. En ese sentido dijo que “asumo la parte que me corresponde”, y explicó que “la seguridad no es un concepto abstracto, es una construcción colectiva, multidimensional y con diferentes factores que intervienen, que empiezan con la educación de la familia, con el colegio, con los valores, con la contención social y con el trabajo”.

Además confesó que “sabemos que no se solucionan problemas estructurales de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en soluciones concretas, no se pueden seguir poniendo parches porque así es como los problemas se barren abajo de la mesa pero no se busca cambiar la realidad”.

Amén de ello, explicó que “mientras tanto claro que cada hecho aberrante es una tragedia y debemos esforzarnos mucho más para darle más respuestas a la ciudadanía”.

Sobre la represión de la policía frente a los reclamos de la comisaría de Ramos Mejía, Berni dijo que “estuve 3 horas en la comisaría donde fueron los incidentes y estuve en el patio donde estaban los detenidos. Cualquier persona normal no puede estar más de un minuto en ese lugar. ¿Sabe por qué hoy tuve que actuar así? ¿Con los gases lacrimógenos? Porque tengo 30 detenidos adentro que si llegan a prender fuego la comisaría se me calcinan”.

Respecto de lo acontecido fuentes gubernamentales señalaron a El Destape que “estamos en permanente contacto con Berni y Espinoza y los delincuentes están detenidos”. En tanto indicaron que el ministro de Seguridad bonaerense “se reunió con la familia” y “se puso a disposición”.

Por otra parte y durante la entrevista televisiva, Berni destacó que “en el lugar donde pasó el hecho en los últimos 15 minutos antes del asesinato pasaron tres patrulleros por la puerta de ese kiosquito. Eso no había pasado nunca; esto es lo que estamos haciendo”.

Respecto al accionar de la Justicia, el funcionario aclaró que “hay jueces que son muy buenos y otros que son muy malos, como en todo”, pero insistió con que “los países más seguros no son los que más policías tienen, son los que tienen acceso más fácil a la Justicia y mayo cantidad de fiscales por habitante”.

En esa línea, el ministro sostuvo que es necesario “que la Justicia se alinee” con las fuerzas de seguridad porque “aquel que crea que esto es una cuestión de poner más o menos patrulleros o policías, está mirando el problema por el ojo de una cerradura”.