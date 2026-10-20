Brasil arremetió contra Milei por sembrar dudas en el balotaje: "Injerencia extranjera"

Pocas horas después de que Javier Milei insinúe que Luiz Inácio Lula Da Silva puede "robar" el resultado del balotaje de este domingo en Brasil, la Cancillería brasileña repudió los dichos del presidente argentino y lo califico como "un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera" en los comicios.

{{{htmlAmp}}}

"Los insultos proferidos hoy por el Presidente de la República Argentina contra Brasil, esta vez dirigidos al Poder Judicial y al sistema de votación electrónica, constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado.

La nota de la Cancillería se da cinco días antes del balotaje en el que este domingo Lula enfrentará al candidato de derecha Flávio Bolsonaro. También sucede horas después de que Milei trate al mandatario brasileño "izquierdista ladrón" y ponga dudas sobre las elecciones.

"El sistema de votación electrónica brasileño es demostrablemente seguro, nunca ha registrado irregularidades y los observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera ronda de elecciones", añadió el comunicado brasileño.

¿Qué dijo Milei?

En un nuevo episodio de la confrontación que mantiene Brasil y en respaldo al candidato ultraderechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el líder de La Libertad Avanza (LLA) cargó contra Lula. "Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón", escribió Milei en su cuenta de X,

El presidente argentino acompañó su mensaje con un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendió la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días y sostuvo que “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa". Milei calificó a su par brasileño de "progresista machirulo" y agregó: "Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes".

El domingo pasado, durante el primer debate televisado entre ambos candidatos, Lula vinculó a Bolsonaro con Milei y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Milei había respaldado a Bolsonaro en la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre, cuando el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del Partido de los Trabajadores (PT). "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas", escribió el libertario.