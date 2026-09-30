La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó de manera frontal contra el presidente Javier Milei al cuestionar sus agresiones en el debate público y anticipó que evalúa iniciar acciones legales en su contra. En una entrevista televisiva en Infobae al mediodía, conducida por la periodista Maru Duffard, la dirigente política le brindó un abierto respaldo a la conductora frente a los ataques recibidos por parte del mandatario y trazó una dura advertencia sobre el perfil institucional del jefe de Estado.

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Durante la conversación, Carrió calificó a Milei como una figura autoritaria y consideró que sus expresiones sobrepasan cualquier límite democrático. La exlegisladora vinculó las conductas del Presidente con una presunta incapacidad para ejercer el cargo de máxima responsabilidad institucional del país.

"Incapacidad psicológica": los argumentos de Carrió contra Javier Milei

En el tramo más contundente de sus declaraciones, Elisa Carrió anunció su intención de presentarse ante la Justicia para objetar la aptitud del jefe de Estado. La abogada remarcó que analiza recurrir a los tribunales bajo la figura de inhabilidad para el ejercicio del mando nacional.

"Esto es una violencia enorme contra la mujer y yo que ahora soy abogada, que ya soy una anónima total, yo voy a denunciarlo, porque es inhábil moralmente para ejercer la presidencia de la nación", afirmó la dirigente. En esa misma línea, profundizó su planteo al señalar que "la inhabilidad moral está íntimamente vinculada con la incapacidad psicológica para saber lo que es ser presidente de una nación".

Carrió agregó que el comportamiento presidencial traspasó barreras fundamentales de la investidura. "Creo que se ha pasado un límite demasiado grave en muchos aspectos. Lo que sale de su boca es su castigo", sostuvo con firmeza durante la entrevista.

La comparación con el pasado y las causas judiciales

Al referirse a la dinámica de agravios en la política, la referente comparó el estilo del actual mandatario con situaciones vividas en etapas anteriores de su trayectoria pública. En particular, recordó las descalificaciones que recibió durante años por parte de exfuncionarios como Aníbal Fernández.

"Cada vez que Aníbal Fernández me decía todas esas cosas... inmunda, corrupta, vendida, yo tengo el eco de Aníbal Fernández y de tantos otros a lo largo de 20 años", relató. Frente a esto, señaló que la agresión no debe condicionar la labor periodística y pronosticó un escenario adverso para quienes ejercen el poder de modo confrontativo: "Hay un día en que este presidente violento, autoritario, misógino, no va a poder caminar por las calles".

Para fundamentar su advertencia, Carrió mencionó antecedentes de exdirigentes como Julio De Vido: "Yo los vi. Lo vi a De Vido, lo vi a muchos caminar con la soberbia y la altanería. Solo tienen miedo". Asimismo, recordó que a lo largo de su carrera enfrentó entre 45 y 50 causas judiciales promovidas por dirigentes a quienes tildó de violentos, asegurando que ganó todas las instancias.

El respaldo a Maru Duffard

En el inicio de su intervención, Carrió buscó transmitir serenidad a Maru Duffard luego de los ataques y declaraciones provenientes del oficialismo. La dirigente enfatizó la integridad profesional de la comunicadora y remarcó su derecho a la libre expresión.

"El problema es de él, no es tuyo. Te lo digo de corazón porque te conozco, porque sé quién sos. Porque sos una persona íntegra, valiente", le manifestó. Además, apeló a una cita del Evangelio de Mateo vinculada a la persecución de la verdad y concluyó con un mensaje de acompañamiento: "En nombre de muchísimos argentinos, y en nombre de todas las mujeres, y el mío personal, yo te digo arriba, no lo sientas".