Crisis industrial: la industria santafesina cayó 2,9% en julio y acumula una baja de 3,5% en el año

La industria manufacturera de Santa Fe profundizó su retroceso durante julio y cerró los primeros siete meses de 2026 con una caída acumulada de 3,5%, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La producción fabril en la provincia de Maximiliano Pullaro se contrajo 2,9% en comparación con julio de 2025 y registró además una baja de 2,2% respecto de junio.

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El escenario que describe la entidad industrial muestra un desempeño dispar, pero con predominio de los sectores en retroceso: el 66% de las ramas relevadas operó por debajo del nivel registrado un año atrás. Fisfe vinculó la situación con la debilidad de la demanda interna, el incremento de costos y el comercio desleal, y también alertó sobre las dificultades de acceso al financiamiento.

En términos históricos, el índice de producción industrial santafesino se ubicó en julio 1% por debajo del nivel de julio de 2023 y 13,4% por debajo del mismo mes de 2022.

Entre las actividades que lograron crecer respecto de julio de 2025 se destacaron la industria siderúrgica, con una suba interanual de 27,2%; papel y productos de papel, 12,7%; molienda de oleaginosas, 9,7%; maquinaria de uso general, 4,8%; edición e impresión, 3,3%; productos lácteos, 2,4%; fiambres y embutidos, 1,9%; y autopartes, 0,3%.

En el otro extremo, varias ramas registraron retrocesos pronunciados. La producción de maquinaria agropecuaria cayó 46,5%, mientras que vehículos automotores disminuyó 38%. También bajaron las prendas de vestir (-14,4%), muebles y colchones (-12,2%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-11,9%), maquinaria de uso especial (-7%), molienda de cereales (-6,8%), carne vacuna (-6,5%) y carrocerías y remolques (-4%).

El procesamiento de soja, en tanto, aumentó 9,7% interanual y la elaboración de aceite creció 12,5%. Sin embargo, en el acumulado de 2026 el nivel de actividad del sector se mantuvo en niveles similares a los del año anterior.

La faena bovina tuvo una caída de 6,5% interanual y acumuló 13 meses consecutivos de variaciones negativas. Entre enero y julio, la disminución alcanzó el 5,2%. La faena porcina mostró un comportamiento diferente, con un crecimiento de 4,5% interanual y una suba acumulada de 10,8%.

Maquinaria agropecuaria y metalurgia, entre los sectores más golpeados

Uno de los datos más fuertes del informe aparece en la fabricación de maquinaria agropecuaria, cuya producción acumuló una caída de 30,5% en los primeros siete meses del año. Además, durante el primer semestre, los patentamientos de maquinaria agrícola, vial e industrial de origen nacional bajaron 7,4%, mientras que los equipos importados aumentaron 11,5%.

La industria metalúrgica también registró un fuerte retroceso. En julio, su nivel de actividad cayó 25,1% interanual y el 73% de los sectores analizados mostró una disminución frente al mismo mes de 2025.

Dentro del complejo metalúrgico, la maquinaria agropecuaria volvió a mostrar la mayor caída, con 46,5%, seguida por aparatos de uso doméstico (-20,9%), equipos y aparatos eléctricos (-25%), fundición (-15%), maquinaria de uso especial (-7%) y productos de metal y servicios de trabajo (-11,9%). En cambio, crecieron motocicletas, 11,7%, y autopartes, 0,3%.

En el acumulado enero-julio, la producción metalúrgica registró una caída de 17%. Además, el nivel de actividad de julio se ubicó 32,7% por debajo del mismo mes de 2023. Según Fisfe, en 33 de los últimos 46 meses se registraron variaciones interanuales negativas.