Mientras le reclamaban por los incendios, Torres adelantó que llegarán fondos de Nación

Después de que la lluvia del miércoles ayudara a la contención de un nuevo foco de incendio en Chubut, un vecino le reclamó al gobernador, Ignacio Torres, por la ausencia estatal tras el incendio de su casa el año pasado. Torres, por su parte, le agradeció al Gobierno nacional por su "disposición" y anunció que los fondos llegarían en estos días.

Mientras Torres hablaba con la prensa, un vecino, de nombre Guillermo, se acercó a las cámaras y los micrófonos. "Se me quemó la casa a mí el año pasado. Nos prometiste de todo y no llegó ni la mitad. Hay que estar luchando con el intendente para que nos den la extensión del subsidio. Loco, larguen la guita", le dijo Guillermo.

Después de que el gobernador asegurara que "se bajó la plata", el vecino expresó: "Acá José Contreras no entrega la plata. Prometiste herramientas, me dieron tres herramientas y no eran las que se me habían quemado. Una casa de 150 metros se me quemó, me dieron 20 millones de pesos. Y hay una extensión de 5 que tengo que estar insistiéndole a José Contreras para que me la dé y no me contesta el teléfono".

"Ahora vamos a verlo a José y vemos puntualmente tu caso", le contestó Torres al vecino, antes de preguntarle si había cobrado los subsidios anunciados tras los incendios del año pasado. "No cobré ninguno", sentenció Guillermo.

La situación de los incendios

Después de que se reactivara un foco en la zona de Puerto Bonito, Torres expresó: "Hay que llevar tranquilidad, que el incendio está lejos de las casas. La lluvia está aplacando, está enfriando". "Si dios quiere, mañana temprano vamos a poder dar buenas noticias de que el incendio está contenido", agregó. El Gobernador aseguró que este miércoles lluvioso es "un día clave" para la región, ya que "más del 80% del incendio ya está contenido" en Puerto Bonito.

"Me dijeron que entre hoy y mañana iba a haber una partida específica. Todavía no conocemos el monto, pero hay un compromiso de acompañar no a la provincia, sino a las 20 familias afectadas", señaló respecto a la participación del gobierno de Javier Milei en la contención de los ciudadanos afectados por los incendios. "No tuve conversación con él, sí tuve conversación el ministro del Interior (Diego Santilli). Desde el momento uno estuvieron a disposición", añadió.