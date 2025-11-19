Marcha atrás de Milei: ahora dicen que es "desaconsejable" desguazar el INCAA

Tres meses después de anunciar con bombos y platillos que "avanza la privatización" de una de las principales plataformas de cine argentino con el objetivo de "liberar al Estado del gasto de salarios y operación", el gobierno de Javier Milei decidió dar un giro y frenar esa decisión. Se trata del sitio gratuito de películas, series y documentales nacionales CINE.AR, el cual ahora es "desaconsejable" privatizar.

A través del Decreto 821/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo decidió frenar el traslado de CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hacia la empresa Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.).

Apenas tres meses atrás, el 7 de agosto pasado, la dirección del INCAA se jactaba en redes sociales de su decisión de impulsar la privatización de esta plataforma gratuita de contenidos nacionales, que fue creada en 2015 y que tiene más de dos millones de usuarios registrados en Argentina y en el exterior

"Avanza la privatización de Cinear. Esta medida generará un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto en salarios ($175k) y operación ($155k), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica", anunciaba el INCAA en su cuenta de X.

Con el decreto conocido esta madrugada se frenó esa decisión y se estableció que las plataformas de CINE.AR "continuarán actuando en la órbita" del organismo nacional. "Que conforme expresa el nuevo interventor en su Informe del 16 de octubre de 2025 se considera desaconsejable la transferencia, para su gestión, de las plataformas “CINE.AR”, “CINE.AR PLAY” y “CINE.AR ESTRENOS", dice la medida.

Por qué se quiso privatizar

En marzo pasado, con el Decreto 194/2025, el Gobierno Nacional había ordenado su traspaso con el argumento de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.

"La transferencia de las mentadas plataformas a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal responde a la necesidad de centralizar y racionalizar la estructura de la explotación de las señales, asegurando una mayor coherencia y coordinación en el desarrollo de las políticas audiovisuales del país", aseguraba aquel decreto.

De esta manera, CINE.AR quedaba dentro de la ex Secretaría de Comunicación y Medios a cargo de Manuel Adorni, un área que disuelta hace pocas semanas luego de que el exvocero pase a ser el nuevo Jefe de Gabinete.