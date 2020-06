Confirman que el impuesto a las grandes fortunas se tratará en julio

El diputado Nacional y secretario General de la CTA ,Hugo Yasky, se refirió a la implementación del impuesto a las grandes fortunas y adelantó: "La idea es que se trate y que en julio esté aprobado al menos en las comisiones".

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical dijo que "la idea es que el Estado recaude de manera extraordinaria un punto del PBI" y consideró que "reactivar la economía es la única manera que tenemos para salir adelante pero hacen falta recursos y que el Estado pueda mover la rueda de la economía".

"Sabemos que las fortunas personales son un sector que están en condiciones de hacer un esfuerzo excepcional", sostuvo el dirigente y marcó que "los más ricos son los que menos aportan en relación a los que están abajo".





Además, Yasky se refirió a las críticas de la oposición por las sesiones virtuales y aseveró: "Que sean sesiones virtuales es una excusa que ponen para no tratar el tema del impuesto a las grandes fortunas. Hay mucha especulación y hay un sector duro de la oposición que solo quiere poner palos en la rueda".

En este sentido, destacó que "quieren evitar que el Congreso funcione para después decir que no funciona" y explicó que "se involucran miles de personas cada vez que hay una sesión del Congreso, no son solo los diputados o senadores". "Las sesiones remotas nos permitieron aprobar más leyes que las que se aprobaron en el último gobierno de Macri", afirmó Yasky y consideró que "no hay más argumentos para decir que hay que sesionar presencialmente o no se puede".



Sobre la posibilidad de actualizar los protocolos del Congreso sin la oposición, si ésta no colabora, aseguró: "Hay que tratar de consensuar pero eso tiene un límite, que es que quieran obstaculizar de manera caprichosa y especulativa para maniatarle las manos a la democracia". También dijo que "hay que consensuar sin aceptar la extorsión de la parálisis".



Por último, el diputado se refirió a la discusión por lo que gana Alberto Fernández e indicó que "la quiere introducir el poder fáctico”. "La antipolítica es un señuelo para desprestigiar una herramienta que cuanto está en manos de los sectores populares pierden privilegios", indicó Yasky y dijo que "el discurso antipolítica fue primo hermano de la dictaduras militares". "Cuando gobernaron los CEOs, los campeones de la especulación financiera, nadie se acordaba del gasto de la política, era la filantropía de los gerentes", manifestó y agregó: "Defienden lo de Vicentín como si fuera un monumento al capitalismo virtuoso y es un mamarracho".