Cafiero cruzó a Macri por ganancias: "No cumplió"

La Cámara de Diputados se encuentra debatiendo el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias. Siendo una de las principales polémicas que se encuentra en el centro de atención hace varios años, varios dirigentes se expresaron a través de redes sociales y entre ellos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó fuertemente contra el expresidente Mauricio Macri y lo realizado durante su gestión.

Desde su Twitter, el político de 41 años expresó: "Que quede claro: Macri prometió en campaña que iba a sacar el impuesto a las Ganancias y no solo no cumplió, lo aumentó. Cuando el pueblo lo despidió, en 2019, dejó más argentinos pagando que cuando asumió en 2015. Es justicia social comenzar a reparar esas inequidades". Recordemos que, antes de ganar las elecciones, había prometido que los trabajadores y las trabajadoras no iban a pagar pero entre 2016 y 2017, abonaron este impuesto más personas que durante los años anteriores.

Sobre esto, Cafiero remarcó: "Es justicia social que 1.267.000 argentinos y argentinas dejen de pagar el impuesto a las Ganancias". Y completó: "Es justicia social dar respuesta a la histórica demanda de las y los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalecer el consumo y nuestro mercado interno. Entonces, #QueSeaLey".

Cabe recordar que la iniciativa que están tratando en la Cámara Baja busca elevar el mínimo no imponible de dicho impuesto a 150 mil pesos brutos para trabajadores y trabajadoras asalariados y a ocho haberes mínimos para jubilados y jubiladas. Según estimaciones oficiales, los cambios en el gravamen permitirán que 1.267.000 personas dejen de estar alcanzadas por dicho tributo.