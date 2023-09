Impuesto a las Ganancias: el oficialismo se encamina a conseguir los votos en Diputados para la media sanción

A un día de la sesión, el oficialismo cuenta con los 129 votos que le dan la mayoría en la cámara baja para lograr que pase al Senado.

Este martes se tratará el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores presentado por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, y el oficialismo es optimista. La bancada del Frente de Todos (FdT) busca el quórum en la Cámara de Diputados y los votos de legisladores opositores que no pertenezcan a Juntos por el Cambio (JxC), coalición que ya advirtió que no dará quórum y, en caso de que haya, votará en contra. A un día de la sesión, el FdT se encamina a conseguir los votos necesarios para que la ley consiga la media sanción y pase al Senado.

El proyecto, anunciado el lunes pasado, busca eliminar la "cuarta categoría" del gravamen a partir del 1° de enero de 2024. Si se aprobara el texto, solo quedarían alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, los gerentes y subgerentes y las pensiones de privilegio. Este lunes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados le dará el dictamen a la iniciativa que comenzó a tratarse recién la semana pasada. En la comisión, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, había repetido la afirmación que había hecho Massa cuando anunció el envío de la ley, eje sobre el cual gira el proyecto: "El salario no es ganancia".

Tal como indicó El Destape, la primera preocupación del oficialismo del Frente de Todos es que la totalidad del bloque asista al recinto el martes. Si están presentes los 118 legisladores oficialistas, faltarían solamente 11 para alcanzar el quórum de 129. Si bien hubo sesiones recientes en las que diputados no se presentaron por cuestiones de salud, no sería este el caso para la sesión por Ganancias, y solamente estaría en duda Roberto Mirabella.

Alejandro "Topo" Rodríguez, Natalia de la Sota y Graciela Camaño, diputados del Interbloque Federal ya anunciaron que darán quórum y votarán a favor del proyecto promovido por el ministro de Economía. De la Sota es la única integrante del bloque Córdoba Federal que votará a favor, ya que Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca irán por la negativa. "Mi posición es clara, el salario que recibe un trabajador en relación de dependencia no es ganancia", dijo recientemente la hija del ex gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota, indicó el medio local Alfil.

El bloque Socialista también integra el Interbloque Federal, aunque su decisión todavía es incierta. Sus legisladores, Mónica Fein y Enrique Estévez, difundieron un comunicado ambiguo en el que no rechazaron el proyecto pero lo tildaron de "un oportunismo político con fines electorales". Fuentes del espacio explicaron a El Destape que probablemente se plieguen a la posición de Juntos por el Cambio, aunque está la posibilidad de que den quórum y, a la hora de votar, se abstengan, decisión que tomarán más cerca de la sesión. Paradójicamente, Fein en más de una oportunidad manifestó que "el salario no es ganancia", declaración también hecha por Estévez.

Dos bloques que también se plegarán al proyecto de Sergio Massa son Juntos Somos Río Negro y el Frente de la Concordia Misionero. Cada espacio tiene dos diputados: Luis Di Giacomo y Agustín Domingo integran el bloque rionegrino y Diego Sartori y Carlos Alberto Fernández forman parte del de Misiones.

Con los 118 potenciales votos oficialistas, los tres del Interbloque Federal, los dos de Juntos Somos Río Negro y los dos del Frente de la Concordia Misionero, el total llegaría a 125, cuatro menos que los 129 necesarios para tener la mayoría en caso de que haya quórum. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), justamente, tiene cuatro diputados en la cámara baja: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá. Según pudo saber este medio, darán quórum en la sesión especial del martes y acompañarán el proyecto, por lo que el oficialismo conseguiría la media sanción.

El comunicado de Juntos por el Cambio

Dirigentes de la coalición opositora, como el diputado nacional Cristian Ritondo, se habían mostrado a favor de un eventual proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias. Cuando, hace menos de dos semanas, Massa dijo que si es electo presidente los trabajadores no pagarán Ganancias, Ritondo tuiteó: "Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos".

Sin embargo, JxC indicó que no acompañará esta ley ni otras que presente el ministro de Economía. "Juntos por el Cambio no acompañará el camino de Massa a la hiperinflación. El Interbloque se reunió con el equipo económico de Patricia Bullrich y resolvió no votar las leyes irresponsables del ministro-candidato, que terminarán de fundir al país y generarán más inflación", señaló el presidente de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri.

Si bien sus votos no serían necesarios para este proyecto puntual, no hubo un pronunciamiento al respecto por parte de La Libertad Avanza (LLA), la fuerza más votada en las PASO, que cuenta con tres diputados nacionales: el candidato presidencial, Javier Milei; la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la candidata a gobernadora, Carolina Píparo. Fuentes de LLA señalaron a El Destape que todavía no está definido si van a dar quórum.