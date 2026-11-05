El presidente Javier Milei y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizaron un frío y breve saludo este jueves en Madrid, durante el inicio del plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro entre ambos se produjo frente a las cámaras y con la presencia del rey Felipe VI, en medio de la fuerte pelea política que mantienen y después de los últimos insultos del mandatario argentino contra el dirigente europeo.

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La escena fue uno de los momentos más esperados de la jornada. En primer lugar, Milei saludó efusivamente al rey Felipe VI, con quien intercambió sonrisas. Mientras Sánchez esperaba que Milei lo tildara en la cara de "dictador", "corrupto" y "ladrón", como lo hizo en reiteradas ocasiones, el libertario agachó la cabeza y le dio la mano en gesto de frialdad y el líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) lo miró fijo y esbozó una sonrisa y mirada desafiante en la cara del presidente argentino. No hubo muestras de cercanía entre los dos dirigentes, que mantuvieron un breve intercambio mientras se realizaba la recepción oficial de las delegaciones.

Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericano volvió a vincular al socialismo con el fascismo y sostuvo que ambas doctrinas concentran las decisiones individuales en manos de una minoría. Además, cuestionó las agendas que se denominan progresistas y afirmó que ganan terreno en Europa.

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De este modo, confrontó nuevamente, sin nombrarlo, con Sánchez. La relación entre ambos está marcada por los choques y ataques después de que el líder argentino en un nuevo viaje a España en octubre volviera a cargar contra el español. Durante su participación en el Nueva Economía Fórum 2026 lo calificó de “impresentable dictador”.

En ese sentido, lanzó nuevas acusaciones contra el mandatario español y pidió “sacar a los impresentables a patadas”. Sánchez había pedido en recientes oportunidades no dejar ingresar a Milei al país. El mandatario argentino defendió su relación con el líder de Vox, Santiago Abascal, a pocas semanas de las elecciones anticipadas españolas.

El gobierno de Sánchez repudió los ataques de Milei: "Es indigno"

Las reiteradas declaraciones de Milei contra el Gobierno español generaron un clima de tensión que se reflejó en una respuesta oficial de Madrid en las últimas semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó "su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al Presidente del Gobierno, a España y a los españoles".

A través de un comunicado, las autoridades españolas cruzaron al libertario de manera contundente: "Es indigno que una persona que ostenta la más alta representación de su país visite España con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina”.

Además, la administración de Pedro Sánchez remarcó que España es una nación soberana “que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias” a su jefe de Gobierno ni a sus instituciones, “elegidas, libre, democrática y soberanamente”. Asimismo, advirtió que no tolerará que “nadie enturbie” la convivencia pacífica y democrática del país.