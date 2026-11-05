Milei volvió a tildar al socialismo de "fascista" frente a Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y reiteró al Reino Unido la disposición de la Argentina a negociar. También volvió a tildar al socialismo de "fascista" frente a Pedro Sánchez, tras sus cruces en la visita previa del jefe Estado argentino a España, dos semanas atrás.

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“Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada”, sostuvo el mandatario ante los jefes de Estado y de Gobierno de la región. En España, afirmó que, de acuerdo con el principio de uti possidetis iuris, “la Argentina heredó de España los títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas” y los reafirmó mediante actos de gobierno.

Milei agradeció a los países de la comunidad iberoamericana el respaldo al comunicado especial sobre la cuestión de las islas y el apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.

Sobre Sea Lion, consideró que su avance agrava la controversia y acusó al gobierno británico de impulsar la explotación de hidrocarburos mediante licencias que calificó de ilegales e ilegítimas, otorgadas a las firmas Rockhopper y Navitas. Según afirmó, esas actividades comprometen recursos naturales que pertenecen a los argentinos y contradicen una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente aseguró que su gobierno activó procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra las compañías involucradas y sus directivos. “Nuestro Gobierno hará valer los derechos argentinos con toda la firmeza que permite la ley”, expresó.

También señaló que la Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para impedir el inicio o la continuación de la explotación de Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte.

Milei sostuvo que el objetivo es recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes por medios pacíficos y conforme al derecho internacional. “Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, afirmó.

Milei volvió a tildar al socialismo de "fascista" frente a Pedro Sánchez

Por otro lado, el mandatario argentino volvió a vincular al socialismo con el fascismo y sostuvo que ambas doctrinas concentran las decisiones individuales en manos de una minoría. Además, cuestionó las agendas que se denominan progresistas y afirmó que ganan terreno en Europa.

De este modo, confrontó nuevamente, sin nombrarlo, con el anfitrión Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España y líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE). En su última visita a suelo español, a mediados de octubre, Milei lo había tildado de "impresentable dictador" y "delincuente", a lo que Sánchez respondió subiendo a sus redes una foto escuchando la canción "Fanático" de Lali Espósito.

Minutos antes, Milei y Sánchez habían tenido un tenso saludo protocolar al inicio de la Cumbre, luego de que el argentino resolviera ausentarse de la foto inaugural, el último miércoles, que contrastó con el efusivo saludo del jefe de Estado al rey Felipe VI.

En otro tramo del discurso, defendió las políticas económicas de su gestión y afirmó que eliminó el déficit del Tesoro y del Banco Central, redujo impuestos y desmontó más de 18.000 regulaciones. También sostuvo que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones recibió solicitudes de admisión por más de 210 mil millones de dólares.

Milei también se refirió a las elecciones en Chile, Colombia y Perú, que interpretó como una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”. Al comienzo de su intervención, también expresó sus condolencias por las 69 víctimas del reciente accidente ferroviario en Toledo, entre ellas dos argentinos.