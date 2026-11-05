Sánchez y Milei se cruzaron y tuvieron un frío saludo en la Cumbre Iberoamericana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han mantenido este jueves un frío saludo al inicio de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en el primer encuentro entre ambos durante la visita del líder argentino a España.

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Durante el acto de inauguración en el que todos los participantes de la cumbre han saludado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, además del titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, Milei ha saludado con cercanía al monarca español con el que ha intercambiado alguna palabra.

Sin embargo, en el caso de Sánchez el saludo ha sido corto, menos caluroso y sin intercambiar palabra.

Milei llegó este miércoles a Madrid, si bien se ausentó de la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que presidió el Rey Felipe VI en el Teatro Real de Madrid. Todo después de que la diplomacia argentina solicitara a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español el viernes pasado un encuentro con el Rey.

Felipe VI sí mantuvo encuentros bilaterales con otros mandatarios que asisten a la cumbre, como los de Chile, Costa Rica, Guatemala u Honduras.

La relación entre Milei y Sánchez está marcada por los choques y ataques después de que el líder argentino en un nuevo viaje a España en octubre volviera a cargar las tintas, como en ocasiones anteriores, contra el presidente del Gobierno, a quien tildó de "dictador", "corrupto" y "ladrón".

Con información de EuropaPress.