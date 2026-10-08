Jueves 8 de Octubre del 2026 Jue 8 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1540
Dólar Tarjeta $2002
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1609.9
Euro $1701.22
Riesgo País 586
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Fernando Cibeira
Privatizaciones

A horas de la apertura de sobres por AySA, UP denunció irregularidades en la privatización

El Gobierno abrirá las ofertas de los dos consorcios que buscan quedarse con el 90% de la empresa. Legisladores peronistas denunciaron ante la PIA cambios en la evaluación y el secreto de las tasaciones. Germán Martínez apuntó a los vínculos de los interesados con Santiago Caputo.

08 de octubre, 2026 | 00.05

“Mañana nos vamos a enterar cuál de los amigos de Santiago Caputo se queda con AySA”, advirtió el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el picante debate de este miércoles en el plenario de comisiones sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, que abrió paso a otras discusiones. Este jueves, el Gobierno abrirá las ofertas de los dos consorcios que siguen en carrera para quedarse con el 90% de las acciones de la empresa prestataria de los servicios de agua potable, todavía en manos del Estado, sin un precio de base público. Desde la bancada peronista presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades que señalaron en el proceso, entre ellas, un cambio en el método de evaluación que dejó bajo secreto todas las tasaciones.

“Hay un oscurantismo absoluto a partir de la privatización de AySA”, continuó Martínez durante la ríspida presentación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, atravesada por cruces entre las bancadas en torno a distintas iniciativas del Gobierno. En el caso de AySA, desde UP volvieron a cuestionar la falta de transparencia y la escasa información sobre quién podría quedar, por un plazo de 30 años prorrogable por otros 10, al frente de una empresa que presta un servicio tan esencial como la provisión de agua potable. “Creo que la secretaría de Legal y Técnica tiene algo que ver”, deslizó el jefe de la bancada opositora. Ibarzábal Murphy es una de las funcionarias que responden directamente al asesor Caputo, a quien se le atribuyen vínculos con algunos de los interesados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso, cuatro integrantes peronistas de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl— presentaron una denuncia ante el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez. La presentación apunta contra el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaer; el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y las autoridades del BICE. “Cambiaron el método de evaluación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones”, sostuvieron. Los legisladores calificaron la decisión como una maniobra ilegal y denunciaron que “están menospreciando al Congreso Nacional, que tiene derecho a acceder a esa información”.

 

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
MÁS INFO
Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
Tendencias
Las más vistas