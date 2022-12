Gerardo Zamora: "Vamos a pedir el juicio político a Rosatti"

El gobernador de Santiago del Estero alertó que no puede seguir al frente de la Corte tras la publicación de chats con un asesor de D´Alessandro.

El Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, adelantó que pedirá el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de que se conozcan supuestos chats de su mano derecha -Silvio Robles- asesorando al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

“No hablé con los colegas de las demás provincias, pero hablo por mi provincia: vamos a pedir el apartamiento de las causas y el juicio político”, afirmó Zamora en El Destape Radio al tiempo que agregó que “no puede ser que Rosatti siga en la Corte hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico. Esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país”.

Zamora alarmó que los chats son una prueba que siembra un manto de duda en todos los fallos de Rosatti a favor de la Ciudad de Buenos Aires como el tema coparticipación. "Más allá de la gravedad general de todo esto. Porque estos chats muestran manejo de fallos, connivencia”, mencionó y agregó: "lo que decíamos de un fallo político y del intento de favorecer la campaña electoral, ahora ha quedado demostrado. Es una situación de gravedad institucional sin precedentes”.

En diálogo con Navarro 2023, el mandatario provincial señaló que “el presidente de la Corte ha ido avanzando sobre otros poderes. Sobre el Congreso, el poder ejecutivo. Ahora quedó al descubierto el fallo de la corte sobre el tema de la Coparticipación y deja directamente sin legitimidad al presidente de la Corte. No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie, ni tampoco estoy diciendo que no tenga derecho a defensa, de hecho tendría que estar explicándole a la Sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando. Y mientras, carece de legitimidad para ser presidente de la Corte”.

Asimismo señaló: “Estuvimos preocupados todos estos meses con presentaciones a la Corte Suprema y no fuimos convocados ni tuvimos respuestas. Nosotros vemos afectados nuestros intereses y los pilares mismos de nuestra nación”.

El Frente de Todos apuntó a D'Alessandro y Rosatti por una nueva filtración

Referentes del Frente de Todos expresaron su repudio sobre los presuntos chats filtrados entre D'Alessandro y un funcionario que responde al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. En la ciudad de Buenos Aires califican la filtración como una "operación político-mediática" que busca desligitimar el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la gestión porteña.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó contra el funcionario porteño y contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. "Los chats entre D'Alessandro -ministro de Seguridad de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Larreta- y Silvio Robles -mano derecha del "supremo" Rosatti-, confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio a través de sus fallos", expresó Soria a través de su Twitter.