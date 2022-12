D'Alessandro aseguró que los nuevos chats "son falsos" y dijo que no renunciará

El ministro de seguridad porteño culpó al kirchnerismo, denunció a un diputado y expresó que "hay que respetar las instituciones".

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se refirió a los presuntos nuevos chats que lo vinculan al empresario de las grúas, Marcelo Violante y a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario culpó al kirchnerismo, denunció al diputado Rodolfo Tailhade y aseguró que los chats “son falsos”.

“Una vez más el kirchnerismo ante la desesperación, porque esto pasó hace 20 días, cuando se conoció el fallo contra la Vicepresidenta de la Nación, también utilizaron la misma metodología, de operaciones de inteligencia, que son grupos de tareas ni siquiera vistos en la peor época de la Dictadura", lanzó el funcionario.

D'Alessandro en TN dio su versión y dijo: “Son capaces de cualquier cosa, hasta de inventar chats para confundir. A ellos no les interesa la verdad o mentir, genera una post verdad para destruir a las instituciones". Y agregó: “En lo que es mi carrera estuve a cargo de Infracciones durante seis años, nunca tuve una denuncia penal, dos años diputado y ninguna denuncia y en siete años aquí nunca una denuncia penal hasta que condenaron a la Vicepresidenta y salió el fallo de Coparticipación".

Además, en su versión, desmintió todo: “Porque estos chats son falsos, muy fácil. Han puesto chat con un empleado de la corte, lo que marca ahí es la descripción de un fallo que lo tienen muchos periodistas que hace judiciales. Me dijeron ‘yo tengo, la explicación del fallo’, aparecen conmigo que nada tengo que ver, supuestamente diciéndome qué tenía que hacer".

Sobre un chat con Silvio Robles, vocero de la Corte, dijo: “No, esos chats son falsos, esos supuestos chats fueron creados. ¿Esto cómo empieza? El 19 de octubre me roban la línea y a unos cuantos más, a Santilli, a jueces, fiscales, empresarios. Nos roban la línea y después aparecen los supuestos chats inventados, pero no termina acá".

D´Alessandro informó que presentó una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade. "Ayer Tailhade en una entrevista dijo ‘todavía no se hicieron públicos pero tengo un chat escandaloso del Ministro de Justicia'", dijo y completó: "Un diputado, miembro de la bicameral de Inteligencia puede hacerse de unos chats de espionaje, que es un delito, salvo que sea parte y quien los ha puesto en escena. Va a tener que dar explicaciones ante la Justicia".

“La investigación judicial va a mostrar algo que es gravísimo. Estuvieron, como les gusta hacer, perfilando las redes sociales de mi familia, de todos, entre los cuales hay menores. Estuvieron revisando qué es lo que hacían, dónde iban, no tienen límite y esto no los vamos a permitir y en lo personal no lo voy a permitir. Voy a ir a la Justicia hasta las últimas consecuencias para que tengan la condena que tienen que tener", afirmó D'Alessandro.

Asimismo alertó que "no se puede decir cualquier cosa, esa Argentina no la quieren más, a las instituciones hay que respetarlas. Eso ya está a disposición de la Justicia. Cuando me robaron la línea el celular fue sometido a peritaje. Es muy raro que termina saliendo chats con fecha primero de diciembre".

“Es algo gravísimo, estamos ante persona que son capaces de utilizar los servicios de inteligencia para generar crisis institucional para cuidar y tapar a la jefa", concluyó. Y cerró para despejar versiones: "Sigo en el cargo, por supuesto que sí. Hace siete años trabajo para devolverles la libertad a los vecinos y tengo el orgullo, honor y privilegio de ser parte del equipo del jefe de Gobierno que creó la Policía de la Ciudad. Tenemos el índice de delito más bajo en 27 años. Somos la segunda capital de América más segura, homicidios dolosos estamos en menos de 3 cada 100 mil cuando el kirchnerismo lo dejó en casi 7. Ellos se comportan como mafiosos, nosotros queremos a los vecinos caminando en forma libre”, cerró