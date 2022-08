La Ciudad no acatará el fallo que la obliga a sacar la policía de la casa de Cristina Kirchner

Lo confirmó D´Alesandro en una conferencia con Larreta. El jefe de Gobierno defendió la represión en Recoleta y volvió a atacar a Cristina Kirchner.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que mantendrá la policía en la casa de Cristina Kirchner y de esa forma no acatará el fallo del juez Roberto Gallardo, quien ordenó que cesen los operativos en las inmediaciones de la vivienda. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió a la policía por la represión y volvió a atacar a la vicepresidenta luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo acusara de mostrar debilidad frente al peronismo.

"Vamos a seguir en la calle con el cuerpo de agente de tránsito, con la policía en caso de que sea necesario para garantizar el orden en el barrio", adelantó el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien acusó al juez Gallardo al vincularlo al kirchnerismo.

Por su parte, Larreta defendió la represión perpetrada por la policía el sábado con camiones hidrantes en la casa de Cristina Kirchner y apuntó contra Gallardo. "Ayer vimos, una vez más, cómo un juez alineado a los intereses kirchneristas y sin tener competencia sobre el tema, dictaba un fallo que nos intentaba ordenar que liberáramos la calle, que dejáramos de ocuparnos de la seguridad de la Ciudad. Obviamente apelamos el fallo y vamos a recusar al juez porque no vamos a eludir nuestras obligaciones. No lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad para con quienes viven, trabajan o visitan la Ciudad y tenemos la autonomía que nos garantiza la Constitución Nacional", afirmó Larreta.

El jefe de Gobierno porteño encabezó un acto en desde el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde volvió a atacar a la vicepresidenta. "A usted señora vicepresidenta, le pido que no siga incitando a la violencia, que no siga echando nafta al fuego. Es exactamente necesario a lo que Argentina necesita. Su declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con los objetivos del país", indicó ante los medios.

"Es hora, de una vez por todas, de que deje de ocuparse de resolver sus temas personales y se ocupe de trazar un rumbo para sacarnos a los argentinos de esta situación terrible. Para eso fue votada. No vamos a entrar en sus provocaciones, siempre vamos a estar del lado de la paz", manifestó el funcionario porteño, quien destacó que impidieron un acampe permanente en la calle.