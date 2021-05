El flamante ministro de Transporte, Alexis Guerrera, aclaró que el gobierno nacional no planea estatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay y que el foco está puesto en recuperar para el Estado "un rol que hoy no tiene en el manejo", en el marco del nuevo proceso de licitación que se pondrá en marcha en los próximos meses para el servicio de dragado y balizamiento.



"No vamos por el camino de la estatización", aseguró Guerrera en una conferencia de prensa brindada en el Museo Bicentenario de Casa Rosada, poco después de haber jurado como ministro de Transporte. En ese punto, apuntó que van a "seguir trabajando en el mismo sentido que lo venía haciendo el ministro de Transporte Mario Meoni".



Afirmó, además, que van a "trabajar en recuperar el manejo en lo que tiene que ver con el calado y señalización" con el fin de que "el Estado esté presente en lo que tenga que ver con lo que allí suceda". El ministro subrayó que están trabajando en "el proceso de la elaboración de los pliegos para que la Argentina se proyecte a los próximos 30 o 40 años en lo que necesita respecto a esta hidrovía".

Guerrera replicó que "hace uno, dos o tres años nadie hablaba de la hidrovía" y recién volvió a ser un tema importante "hace algunos meses", cuando el presidente Alberto Fernández "decidió ponerlo sobre la mesa y transparentar un proceso que durante muchísimos años era desconocido para los argentinos y en donde el Estado prácticamente no tenía ningún tipo de participación".

El funcionario remarcó que "hay datos, por ejemplo, de la profundidad, en determinados lugares de la hidrovía, que ni siquiera el Estado argentino conoce". Según Guerrera, con los nuevos pliegos hay "una forma de recuperar soberanía, teniendo información de lo que allí vaya a suceder, a partir de los nuevos instrumentos que se generen con una nueva licitación".



Por último, aseguró que allí "el Estado va a tener mayor participación" como así también "exigencia por parte del pliego, para que haya participación de empresas nacionales en el trabajo". El funcionario subrayó que el objetivo es recuperar "un rol que hoy no tiene en el manejo de la hidrovía". Guerrera apuntó que el Estado "hoy no tiene ni siquiera participación en el contralor", y resaltó que con los nuevos pliegos se generará "un gran avance", con una fuerte participación de todos los gobiernos provinciales que tienen contacto con el río" Paraná, y también con la injerencia "del propio ministerio de Transporte y de Interior".