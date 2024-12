Yanina Latorre se hartó y dijo lo que nadie esperaba de los chats de La China y Wanda: "Se pasó"

Wanda Nara compartió chats con La China Suárez y fue cuestionada por Yanina Latorre.

Wanda Nara volvió a arremeter al escándalo con La China Suárez y Mauro Icardi con la publicación de chats que mantuvo con la actriz antes de enterarse de que ésta salía con el futbolista. En ese contexto, Yanina Latorre utilizó sus redes para opinar sobre esta actitud de la conductora de Bake Off y fue tajante.

La ex de Mauro Icardi habló en el living de Susana Giménez sobre lo que vivió por el amorío entre La China Suárez y Mauro Icardi y apuntó también contra Latorre, a quien denominó como "la Panelista", por la gran cantidad de mensajes que ésta le mandaría para tener data sobre su situación. Así, Yanina hizo un vivo en Instagram para responderle, en el que casi tuvo 100 mil espectadores en el momento de pico.

En las imágenes que Wanda compartió de sus chats con Suárez, se puede ver cómo ésta apuntaba contra Pampita en mensajes donde aludía también a la intimidad de Benjamín Vicuña y sus hijos. En ese sentido, Yanina se posicionó en contra de esta actitud y soltó: "Ahora mete a Pampita, Benjamín y sus hijos. Se pasó tres pueblos. Después no quiere que se hable de su maternidad".

Wanda en lo de Susana.

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por lo que dijo con Susana

"Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trato de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", soltó Latorre en sus historias de Instagram. Y continuó: "Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía. Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella".

Latorre se refirió al rol de Nara con respecto al encuentro con la China Suárez en un restaurante: "Mintió cuando dijo que tenía un cumple en Gardiner. La amiga Pochi se enteró y la llamó. Hay videos de Pochita gritando que se iba con Wanda porque estaban Mauro y la China".