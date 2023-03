Se fracturó Juntos por el Cambio en otra provincia y hay tensión en el macrismo

El PRO no integrará la alianza en ese distrito y presentará candidatos propios a todos los estamentos en las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.

Se volvió a romper Juntos por el Cambio en otra provincia y hay alerta en el macrismo. Es que el PRO no integrará la alianza JxC en Tierra del Fuego y presentará candidatos propios a todos los estamentos en las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.

Así lo confirmó hoy el máximo referente de ese espacio en el distrito y diputado nacional, Héctor Stefani. La situación en Tierra del Fuego se suma así a otras similares ocurridas en las provincias de Mendoza y Tucumán, donde también la coalición opositora presentó desacuerdos entre los socios mayoritarios de la UCR y el PRO para la conformación de listas, de cara a los comicios provinciales.

Sucedió también en La Pampa, donde triunfó la UCR en las internas hace un mes. Y en Río Negro, donde el radicalismo local formalizó su adhesión a Juntos Somos Río Negro, el partido que llevará a Alberto Weretilneck como candidato a gobernador en una coalición que incluirá al peronismo (tendrá participación La Cámpora), la UCR, el Frente Renovador (Nos Une Río Negro), Nuevo Encuentro, Victoria Popular y el Movimiento Patagónico Popular, entre otras agrupaciones. El radicalismo rionegrino resolvió a fin de enero, por 66 votos a favor y 27 en contra, adherir a la fórmula Weretilneck-Pessatti como candidatos a gobernador y vicegobernador, ambos de JSRN, para las elecciones que tendrán lugar el próximo 16 de abril.

A cuatro días del cierre de los plazos electorales para la constitución de frentes y alianzas políticas, Stefani ratificó que no se integrará al MID, la Coalición Cívica y el radicalismo e irá "por afuera" a los comicios de mayo.

El desencadenante de la situación fue la intención de los referentes radicales de JxC de ir a una elección interna para dirimir el candidato a gobernador entre Stefani y el diputado nacional Pablo Blanco, así como otros condicionamientos en la conformación de las listas de postulantes a la Legislatura fueguina.

Ante ello, el interventor del PRO, Mariano Gallego, demoró primero la suscripción del acta de conformación de JxC ante la Justicia Electoral y luego se conoció que finalmente esa fuerza no se integrará a la coalición opositora.

"Después de varios días de negociaciones y de no llegar a un acuerdo tomamos la decisión de ir con el PRO a la gobernación sin integrar Juntos por el Cambio. Hay una serie de hechos que fueron pasando a lo largo de estos días y que tornaron cada vez más difícil el consenso", explicó Stefani en declaraciones a Radio Universidad de Río Grande.

El diputado dijo que hace "un año y medio" habló con Blanco y le adelantó su intención de "elaborar un plan para la gobernación" y que desde el radicalismo le manifestaron que lo hiciera porque ese partido no tenía intenciones de disputar el estamento con un postulante propio. "Resulta que tres meses antes me sorprendí cuando empezaron a aparecer hasta tres candidatos a gobernadores por el espacio", señaló. Según Stefani, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "sabe todo y está al tanto" de lo ocurrido.

"Vamos a tratar de hacer alianzas con otros partidos y quizá tengamos un nombre propio. Me encantaría que mi compañera de fórmula fuera una mujer de Río Grande. No sé si ahora el nombre de Juntos por el Cambio podrá ser utilizado en la provincia, eso lo va a dirimir la Justicia Electoral. Es un problema de otro sector y no mío", declaró el candidato del PRO a la gobernación fueguina.

La fractura de JxC no abarca solo el estamento de gobernador: otros referentes del radicalismo, como el diputado provincial Federico Sciurano, y el ex concejal y legislador Oscar Rubinos, anunciaron que delegan sus aspiraciones de presentarse por el espacio.

"Me convoca un proyecto que una a los fueguinos y que no replique la grieta que sufrimos a nivel nacional", declaró Sciurano luego de criticar a dirigentes de su espacio como el diputado Federico Frigerio.

Por su parte, el gobernador Gustavo Melella, que buscará su reelección por el Frente de Todos en alianza con los tres intendentes municipales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, le abrió la puerta a Sciurano para que se incorpore a las filas oficialistas. "Nuestro espacio tiene lugar para quienes defiendan a Tierra del Fuego", afirmó el gobernador.