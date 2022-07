En medio de la crisis el Grupo Clarín repartirá otros 201 millones de dólares entre sus accionistas gracias a un favor de la Corte

Se suman a los 397 que distribuyó entre 2020 y 2021. Un total de 589 millones de dólares en medio de la pandemia y en un país que se factura en pesos. El rol de la Corte, que hace más de 1 año que cajonea el expediente que le permite a Clarín eludir el control del Estado en sus tarifas.

En medio de la crisis económica los números de Héctor Magnetto y sus socios siguen viento en popa. Cablevisión Holding, la firma que controla los negocios de cable, internet y celular del Grupo Clarín, repartirá 201 millones de dólares (si, dólares) entre sus accionistas. Esto se suma a los 397 millones de dólares (sí, dólares) entregados en dividendos a sus accionistas entre 2020 y 2021. En total, desde que inició la pandemia, 589 millones de dólares (sí, dólares) gracias a sus ingresos por las telecomunicaciones.

El 25 de junio pasado se cumplió 1 año de que la Corte Suprema tiene “en estudio” la causa que le permite a Clarín cobrar tarifas extraordinarias por sus servicios de telecomunicaciones. De ahí surgen estas ganancias en dólares. Otra que bimonetarismo: tarifas excesivas en pesos, ganancias en dólares.

Este nuevo reparto de ganancias en dólares revela lo excesivas que son sus tarifas en pesos. La repartija la decidieron en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del pasado 8 de julio. Los accionistas cobrarán el próximo 15. Todo consta en documentos de acceso público, ya que Cablevisión Holding informa todo a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y está subido a su web.

La distribución de dividendos la hacen en especie, es decir, bonos, de la siguiente manera:

Bonos Globales 2030 por 160.676.879 dólares.

Bonos Globales 2035 por 40.586.407 dólares.

Son los bonos del canje de deuda que gestionó el ex ministro Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas el Grupo Clarín reparte esos bonos en dólares. Los accionistas pueden optar por cambiarlos, por timbear con el Contado con Liqui o el dólar MEP o guardarlos hasta el pago final. Para esta ultima operación van a usar 12.007 millones de pesos que tenían guardados en la “Reserva facultativa para Resultados Ilíquidos”

Unos días antes de definir este reparto en bonos Cablevisión Holding firmó un acuerdo con el JP Morgan Chase Bank que enmendó un contrato que tenían desde el 28 de agosto de 2017. El objetivo de esta enmienda, según informaron a la CNV, fue en relación, entre otras cuestiónes, a “futuras distribuciones de dividendos en especie”. A los 3 días hicieron esa distribución. Todo ordenado.

¿Quienes son los accionistas de Cablevisión Holding que se llevan ahora 201 millones de dólares?

GC Dominio (así, sin eufemismos) controla el 26,44% de las acciones pero tiene el 64,24% de los votos en las asambleas de las empresa. Esa firma es controlada por los hijos apropiados de la fallecida Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro.

controla el 26,44% de las acciones pero tiene el 64,24% de los votos en las asambleas de las empresa. Esa firma ELHN Grupo Clarín New York Trust tiene el 26,58% de las acciones que representan el 12,92% de los votos. Son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, y los trusts son figuras para ocultar patrimonio.

HHM Grupo Clarín New York Trust tiene el 11,66% de las acciones que son el 5,67% de los votos. Son las iniciales de Héctor Horacio Magnetto, que usa el mismo truco que la fallecida Ernestina.

GS Unidos LLC tiene el 6,52% de las acciones, el 3,17% de los votos. Esta firma está radicada en la guarida fiscal de Delaware y es controlada por los trusts de la familia Noble Herrera (los hijos apropiados de Ernestina) y Magnetto.

ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tiene el 9% de las acciones que representan el 4,37% de los votos.

El resto de las acciones que flotan en bolsas son el 19,81%, que da el 9,63% de los votos.

Cumpleañito

El cumpleaños de la cautelar de Clarín que le permite eludir la regulación del Estado en materia de tarifas pasó inadvertido, a excepción de la publicación de El Destape. Una de las claves de esas ganancias extraordinarias de Cablevisión Holding es este favor judicial de la Corte. El propio presidente Fernández lo describió como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real” al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020. Pero la cosa no pasó del comentario presidencial.

En la Corte no tienen plazos para resolver y sus prioridades van atadas al calendario electoral pero se pueden anticipar algunas jugadas. Horacio Rosatti, auto votado presidente de la Corte, fue hace unas semanas a un evento de Clarín y dijo que "conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras", en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame. Hay muchos comentarios sobre las visitas de Jorge Rendo, canciller del Grupo Clarín, a la oficina de Rosatti en el 4to piso del palacio de Tribunales.

El vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue abogado de Clarín, y la incógnita es si intervendrá en este caso como en otros 25 de sus ex clientes, tal como reveló El Destape. De Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico, aunque su terminal mediática está más ligada a Infobae que a Clarín. El voto del cordobés Juan Carlos Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, siempre es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Lo único cierto es que pasó un año y mientras la Corte no resuelve el Grupo Clarín acumula y reparte ganancias extraordinarias.

¿Qué establece el decreto 690? Que los servicios de telecomunicaciones son un “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Eso fue más de un año, pero la Corte no lo trata. Prioridades.