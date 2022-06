Rosenkrantz intervino en 25 fallos que involucran a sus ex clientes en la Corte

El actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus ex clientes tal como marca la ley. La lista de los fallos.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema, firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país. Es una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte.

El dato surge de cruzar los votos de Rosenkrantz que figuran en el archivo público de fallos de la Corte Suprema con el listado de ex clientes que el propio Rosenkrantz entregó al Senado cuando se trató su nominación, luego de que dieran marcha atrás con la designación por decreto por parte de Mauricio Macri. También con la lista de clientes (los que habían autorizado que los mencionaran) que figuraban en la web del estudio de abogados Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, rescatada antes de que la borraran.

Rosenkrantz sabe que esto es irregular. El 21 de octubre de 2021, tal como reveló El Destape, Rosenkrantz informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a intervenir en causas de su ex clientes, entre los que se cuentan Clarín, La Nación, Mc Donalds, Quilmes, el Grupo De Narvaez y el fondo Pegasus, entre otros. Pero en este caso no es cierto que el que avisa no traiciona: no sólo es ilegal el argumento que esgrimió Rosenkrantz (que ya habían pasado 5 años desde que había asumido en la Corte cuando la ley no pone plazos a esa prohibición) sino que ya lo había hecho antes en 21 de las 25 causas en las que puso su firma pese que debería haberse excusado.

En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

3 fallos que involucran a Supercanal

2 fallos que involucran a AMX (Claro)

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

10 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

2 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

Más allá de lo que dicen los fallos y de la postura de Rosenkrantz, aún si votó contra su ex cliente, la situación es por demás irregular.

“He decidido intervenir en la presente causa” les escribió Rosenkrantz a los demás cortesanos aquel 21 de octubre de 2021. Era un caso que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz. Agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.

A los 7 días del “aviso”, el 28 de octubre de 2021, Rosenkrantz puso su firma en un fallo que rechazó un planteo de la AFIP contra Claro. No solo el “aviso” no se lo permitía: lo que dijo es falso. Por empezar, 22 de mayo de 2018 -más de 3 años antes- Rosenkrantz también firmó un fallo que involucraba a Claro, su ex cliente. No es que intervendría en el futuro, como dijo en su “aviso” ya lo había hecho en el pasado y, para peor, mientras era Presidente de la Corte.

Por otro lado, Rosenkrantz alegó que “atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada”. Pero el Código Procesal Civil y Comercial establece que debe excusarse si fue “defensor de alguno de los litigantes”. No pone ningún plazo de 5 años. Aún así, ese fallo del 2018 muestra que Rosenkrantz no esperó ni siquiera ese tiempo cuya legalidad inventó. Pero no es el único caso.

Lo único cierto en el “aviso” es que que en algunas causas de sus ex clientes Rosenkrantz se abstuvo de intervenir. Pero tan cierto como que esa inhibición la aplicó de forma selectiva, ya que firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes, 21 de ellos antes de ese “aviso”. Conclusión: si en algunas se excusó es que sabía lo que hacía; si en otras no lo hizo también.

Uno de los ex clientes que Rosenkrantz informó al Senado es el supermercado DIA. Rosenkrantz firmó 5 fallos que involucraban a DIA de los cuales 4 eran contra la empresa (dos por despidos, uno por un accidente y uno por estafa denunciada por empleado) y uno de la empresa contra la municipalidad de Esteban Echeverría.

Rosenkrantz también tenía como cliente al Grupo América de medios, desde el que Daniel Vila y José Luis Manzano controlan los canales América, A24 y otros provinciales, las radios La Red, Blue y también otras provinciales y varios portales. Hace poco, el 15 de marzo de 2022, Rosenkrantz firmó un fallo que declaró la caducidad de instancia de una denuncia contra el Grupo América. Es uno de los pocos casos posteriores a su “aviso”.

Supercanal, cableoperador del interior, es otro de los ex clientes que Rosenkrantz informó al Senado. A pesar de eso firmó 3 fallos donde Supercanal llegó a la Corte. Uno el 5 de abril de 2018 para resolver qué juzgado debía intervenir en un amparo presentado por la empresa; otros dos el 21 de mayo de 2019 en un pleito de Supercanal contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Supercanal quería que le declararan la caducidad de licencia a la empresa TVC Mercedina, una de sus competidoras. La AFSCA mantuvo la licencia y Supercanal pidió una medida cautelar. La Cámara Federal de Mendoza suspendió la decisión de la AFSCA y el organismo público fue a la Corte, que le dio la razón y mantuvo la licencia. Es un caso en el que Rosenkrantz falló contra su ex cliente, pero aún así no debería intervenir.

Tanto en el Senado como en la web de su estudio Rosenkrantz informó que uno de sus clientes fue Pan American Energy, la petrolera de la familia Bulgheroni. Sin embargo firmó dos fallos que involucran a la empresa. Ambos los firmó el 10 de agosto de 2017, mucho antes de su ficticio aviso de que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes. Uno era una causa de Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (cuya sede legal está en la guarida fiscal de Delaware) contra la DGI; el otro de la misma firma contra la provincia de Chubut y el Estado Nacional. En ambos era un tema relativamente menor, la regulación de honorarios de abogados, pero igualmente se trata de un ex cliente y Rosenkrantz debía inhibirse.

Otro ex cliente informado por Rosenkrantz es la Clínica Estada. El 27 de diciembre de 2016, apenas desembarcado en la Corte, Rosenkrantz firmó un fallo donde rechazaron un recurso presentado por la Asociación Médica de Almirante Brown contra la Clínica Estrada. Otro ejemplo de que ese argumento de que podía intervenir en casos de sus ex clientes pasados los 5 años de su asunción en la Corte no solo es ilegal sino además falso.

Rosenkrantz también firmó 10 fallos que involucran a YPF, otro de sus ex clientes. Cuando dio su “aviso” de que intervendría en casos de sus ex clientes Rosenkrantz recordó que la propia Corte rechazó una recusación en su contra en una causa que involucraba a la petrolera estatal. Efectivamente eso pasó. Pero siempre es por caso, no regla general. Rosenkrantz intervino en fallos que involucran a YPF en un pleito con AES Uruguaiana Emprendimientos;otro con la Dirección General de Aduanas (donde incluso hizo un voto aparte); otro con el Estado Nacional que data del 2007, previo a la nacionalización; uno por una diferencia de bonos que debía pagar la empresa; otros de un despido y una diferencia salarial; un caso de la petrolera contra la Municipalidad de Villa María; y en varios de regulación de honorarios de abogados.

El 30 de octubre de 2018 Rosenkrantz puso su firma en un fallo por un despido en Piero, la empresa que vende colchones. Es otro de sus ex clientes. Y Rosenkrantz firmó contra un planteo del despedido. Había asumido la presidencia de la Corte el 1 de octubre de 2018. Se ve que duerme tranquilo.