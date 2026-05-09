Gremios aeronáuticos ampliaron en la OIT la denuncia contra el gobierno de Milei

Gremios aeronáuticos participaron este jueves y viernes de un encuentro convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ratificar y ampliar denuncias contra el Gobierno de Javier Milei por las reiteradas violaciones al derecho de huelga y el deterioro de las condiciones laborales, además persecución a dirigentes sindicales.

El sector de Aeronavegantes acumula medidas de fuerza en los últimos meses tras la escalada con el Gobierno y las aerolíneas, con paros y ceses de tareas anunciados con varios días de antelación. Organizaciones gremiales como la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación del Personal de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) vienen denunciando "un incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias". Ante el revuelo internacional de los conflictos salariales del gobierno argentino, la OIT llamó a un encuentro internacional esta semana donde invitó a la federación del sector.

En la presentación argentina participaron referentes gremiales como Juan Pablo Brey (de la federación de Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), quienes reafirmaron el "compromiso inquebrantable" con la defensa del derecho de huelga, al que consideran "una herramienta central para la protección de los derechos laborales, salariales y convencionales".

Desde la federación gremial afirmaron que "sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena" y que sin esa garantía no es posible asegurar condiciones de trabajo dignas. En ese sentido, remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre los distintos gremios para sostener la defensa de los derechos del sector.

Juan Pablo Brey, de la federación de Aeronavegantes: "No se puede usar este mecanismo para limitar la actividad sindical"

Durante el transcurso del plenario Juan Pablo Brey destacó la unidad sindical en el reclamo y cuestionó los intentos de restringir la acción gremial mediante la declaración de servicios esenciales. "No puede ser un mecanismo para limitar el ejercicio legítimo de la actividad sindical", sostuvo.

Brey también afirmó que la seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no deben ser utilizados como argumentos para restringir derechos fundamentales reconocidos por la normativa nacional e internacional.

La presentación ante la OIT forma parte de una serie de gestiones impulsadas por los gremios aeronáuticos en organismos internacionales, mientras crece la tensión entre los gremios y el Gobierno argentino por la regulación de la actividad sindical y las condiciones laborales en el sector.