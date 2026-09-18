Un golpe más para Zdero: en medio de la crisis, vuelve a aumentar el pan entre un 10% y un 15% por insumos y costos

El Gobierno de Leandro Zdero enfrenta una nueva señal negativa en materia económica luego de que Chaco quedara entre las provincias con mayores aumentos de precios durante agosto. A este severa crisis que azota a la provincia se le suma un nuevo golpe al bolsillo: el aumento en el precio del pan que arribó entre un 10% y un 15% en lo que va de mayo a la fecha, alimento fundamental en la mesa argentina.

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A través de un comunicado oficial difundido este jueves, el Centro de Industriales Panaderos del Chaco (CIPChaco) explicó que este incremento responde a la suba constante en la materia prima, los aumentos en los servicios públicos como luz y gas, y las nuevas escalas salariales que elevan los costos fijos del sector.

"Seguimos acompañando a nuestros socios y sosteniendo una situación que cada día es más preocupante", expresaron desde la institución. Ante este complejo panorama, sugirieron a los comerciantes de la provincia ajustar sus tarifas según las particularidades de cada zona para evitar trabajar por debajo de los costos de producción y perder rentabilidad.

Según un informe de Politikon Chaco, basado en datos oficiales del INDEC, durante agosto los alimentos y bebidas en el Chaco subieron un promedio del 2,6% en agosto. A este dato, se le suma otra cifra que muestra el estado de situación crítica que afecta a la población chaqueña. El informe indica que hubo en agosto hubo un incremento interanual de un 74,1 % en rubro viviendas y servicios públicos.

Chaco: inflación superior al promedio nacional

En la comparación interanual de agosto, según el INDEC, la inflación chaqueña alcanzó el 34,2%, mientras que el promedio nacional fue del 33,5%. La diferencia también aparece al considerar el acumulado de los primeros ocho meses del año. Chaco registró una inflación del 22%, frente al 21,3% nacional.

El dato muestra que la provincia continúa atravesando una dinámica de precios más elevada que la registrada en el conjunto del país, pese a la desaceleración que experimentó la inflación general. En el resto de las jurisdicciones, Santa Fe, Tucumán y Córdoba registraron en agosto una inflación del 1,8%, mientras que CABA, Jujuy y San Luis se ubicaron en el mismo nivel que el promedio nacional. Mendoza, con 1,5%, presentó el registro más bajo del grupo.