El Gobierno se unió contra Bullrich y Milei se juega la reelección en los próximos 30 días

Javier Milei se juega la reelección en los próximos 30 días. Será en el debate por la suspensión de las PASO, donde el Presidente prueba los acuerdos con las provincias, el apoyo de los gobernadores y la relación con Patricia Bullrich.

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El martes el senado dará el primer paso para la reforma electoral. Salvo Diego Santilli, nadie en Casa Rosada confirma que los votos estén. Bullrich dejó todo en manos del Jefe de Gabinete. Si no sale la ley, ¿la paga el Colo o Pato?

Karina Milei quiere que tenga media sanción antes del 30 de noviembre. Y luego en sesiones extraordinarias darle la sanción definitiva a la reforma electoral en Diputados.

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Ese sector está que trina contra Bullrich. El Gobierno se unió como hacía rato no sucedía con la resistencia a los embates de Pato: o se alinea y se queda o se va.

Milei no la juzga a Bullrich. Quiere tenerla de su lado. Cree que si van juntos, el Presidente reelige en primera vuelta. Pero también cree que si se va, puede llegar a explotar el Gobierno.

Sin embargo, Karina Milei resiste la contemplación de su hermano. Enfrenta a Bullrich y trata de que se encolumne. Los Menem están en la misma sintonía.

Ese sector no desea lo mismo que Milei: no quiere a Pato en la fórmula con el Presidente. Pretenden para ese lugar a la senadora neuquina Nadia Márquez. "Y si no es Márquez, una mujer del interior libertaria pura", retrucan desde ese lado ante El Destape.

Bullrich lo sabe. Conoce el encono con los Menem y con Karina. "No la aguantamos más a ella ni a ellos. No queremos someternos más a la voluntad de cada uno de ellos", dicen en el bullrichismo sobre el karimenemismo.

El jueves, Bullrich vivió en carne propia el apriete del Gobierno. Desde la hora cero de la mañana hasta la tarde, de Martín Menem a Pablo Quirno, la pusieron contra las cuerdas con varios mensajes en radios porteñas.

Ese día terminó con ella filtrando que "no va a competir contra Milei en las PASO", algo que viene pronunciando hace por lo menos más de un mes.

La jugada Bullrich opera también como una ambulancia de desencantados de Karina y los Menem. La senadora pretende quedarse en 2027 con radicales, peronistas e independientes que no llegaron a acuerdos positivos con LLA.

Ahí también, en los acuerdos en las provincias y los gobernadores, los Milei se juegan mucho con la negociación por las PASO. La reelección de Milei pende de un hilo. Serán clave los próximos 30 días. Los mercados miran.