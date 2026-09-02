El Gobierno quiere avanzar con la reforma electoral en el Congreso aún sin certezas

La Mesa Política de la Casa Rosada definió avanzar con la reforma electoral que tiene a la suspensión o eliminación de las PASO como objetivo central político del Gobierno. Sin los votos ni certezas de parte de los partidos aliados y los gobernadores, desde el Congreso el oficialismo quiere mostrarle a Karina Milei capacidad de acción y comenzará en el Senado la semana que viene a tratar el proyecto pese a la falta de consenso.







Este miércoles la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich se reunirá con el titular de la comisión de asuntos constitucionales, el senador Agustín Coto para establecer una agenda de trabajo que muestre al oficialismo acatando las órdenes de la Secretaria General de la Presidencia. El plan es ganar tiempo mientras la ex ministra negocia en un trabajo conjunto con el Jefe de Gabinete Diego Santilli con los senadores y gobernadores, respectivamente.







El paso a paso incluye una reunión con asesores para acercar posiciones para luego convocar a especialistas y funcionarios a una sesión informativa en comisión. La reforma electoral es mucho más amplia que la eliminación de las primarias. Modifica la financiación de los partidos, los requisitos para formar y sostener la personería, los espacios de publicidad electoral y la capacidad de recibir fondos privados y no tener que rendir cuentas. El debate formal se iniciará con esos artículos.







“Vamos a empezar con todos los otros puntos en los que hay acuerdo para mostrarle avances a Karina que pide celeridad”, reconocen en la mesa política. “Va a haber muchos acuerdos. Tenemos avances respecto a la vida de los partidos políticos, al dinero”, argumentan para mostrar resultados.







Lo cierto es que los gobernadores no le traen buenas noticias. “Todavía no hay novedades”, se sinceran en la planta baja de la sede de gobierno. “No se van a hacer libertarios ni opositores, en este momento de debilidad están buscando cobrar más caro. Se van a subir el precio, los necesitan para el quórum y para sacar las leyes”, reconoce un legislador que articula con la oposición y aliados.







Hasta ahora ni el PRO expresó su adhesión a la eliminación o suspensión de las primarias. Bullrich también toma distancia y sugiere que debe reemplazarse un sistema por otro.



“Es la ley que más quieren y la que más cara les va a salir al oficialismo, aún no hay un consenso. Varios dicen que ven perspectiva que salga en el Senado pero lo ponen en debate para presionar a Patricia. El Senado tiene sus tiempos y lo van a seguir pateando para adelante. Nadie le quiere dar esa herramienta con tanta anticipación hasta que esté en claro qué escenario conviene”, reconoce el dialoguista. La aproximación a diciembre suma tensiones en los territorios que entran en clima de elecciones. Al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo no le cayó en gracia el lanzamiento del ex funcionario libertario Lisandro Catalán como competidor. Una situación similar ocurre en Salta con otro dador de votos, Gustavo Saenz.







“El tema electoral es netamente de acuerdo político. No es una discusión técnica ese punto”, remarcan en LLA. La rosca va a seguir mientras se acuerda en los artículos con perfil técnico. “El gobierno no apoya el sistema de paso, no gustan pero necesitamos una mayoría y tenés que tener los votos te gusta o no. Tenemos que tener 37 si o si”, le explican desde el Senado a Karina.

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