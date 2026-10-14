El gobierno de Milei ya no puede esconder la crisis: "Nos preocupa la informalidad"

Mientras distintos informes advierten que la desocupación es el principal problema de los argentinos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, reconoció que el aumento de los empleados informales es una "preocupación" para el Gobierno. También promocionó el trabajo bajo la modalidad de monotributo porque "hay personas que no quieren estar en relación de dependencia".

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"Nos preocupa la informalidad", deslizó Cordero durante su presentación por el Presupuesto 2027 en la Comisión de Hacienda en el Congreso. Ante diputados oficialistas, aliados y opositores, el secretario de Trabajo reconoció esta problemática y promovió el trabajo bajo el régimen del monotributo para mejorar la situación.

"El trabajo monotributista tiene seguridad social y salud. Hay otros países que no tienen esta posibilidad, simplemente facturan pero eso no les da derecho a una jubilación ni salud. La Argentina es un país maravilloso que tiene esto. Tenemos que valorar lo que tenemos", detalló.

Y luego siguió: "Toda persona independiente que trabaje por cuenta propia, en la completa dignidad de su trabajo, inscríbase, no quede en la informalidad. Los beneficios que se obtienen con la inscripción en el monotributo son enormemente mayores que los costos".

Los datos sobre desempleo

Los dichos de Cordero también se conocen después de que la consultora Management & Fit revele que el empleo es el principal problema social del país, seguido por el aumento de precios y tarifas y la corrupción. Con el 19,8% de las respuestas en septiembre, la desocupación quedó como el principal problema para los argentinos, un 2,2 puntos más que en julio.

Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hubo 9.085 asalariados que perdieron su puesto en el mes de julio. En el sector privado, además, ya son 14 meses seguidos de retroceso, y julio fue el mes de mayor destrucción desde noviembre del año pasado.

En cuanto a la informalidad laboral, un reciente estudio del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en base a datos del Indec, indicó que esta problemática ya alcanzó al 44,2% en el primer trimestre de este año, un número dos puntos mayor que el 42,1% que el organismo dio hace un año atrás.

La promoción del monotributo

Para el funcionario, hay personas "que no quieren trabajar en relación de dependencia, con las obligaciones que eso conlleva". "No todos quieren poner todo su tiempo a un empleador. Hay algunas personas que quieren ser autónomas y tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia", agregó.

Por otro lado, Cordero sostuvo que la elaboración del Presupuesto requirió "muchísimo" trabajo y un amplio análisis. Según explicó, el proyecto establece un rumbo "claro y específico" basado en el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, que definió como la estructura sobre la que se organiza la actividad económica en la Argentina.

En esa línea, remarcó que el Presupuesto 2027 apunta a "sostener y mantener este equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria", al tiempo que busca preservar e impulsar las distintas actividades económicas, con especial atención a la generación de empleo y al crecimiento de los salarios.