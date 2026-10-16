Tras la represión, el Gobierno denunció a manifestantes que protestaron en Congreso

Tras la cruenta represión de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante la masiva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a manifestantes por distintos delitos del Código Penal. Durante la protesta hubo más de 500 personas afectadas por postas de goma y gases lacrimógenos y hubo seis personas detenidas.

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"El Ministerio de Seguridad Nacional ha denunciado a los violentos de la marcha en el Congreso, por los delitos de resistencia a la autoridad y atentado a la autoridad agravados, lesiones agravadas y daño agravado", escribió en X el asesor parlamentario en el Senado de la Nación para la libertaria Patricia Bullrich.

La presentación que compartió el exfuncionario del Ministerio de Seguridad está firmada por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco del área normativa y de relaciones judiciales de esa cartera. En el texto se pide a la Justicia que investigue la comisión de los delitos de "atentado y resistencia a la autoridad agravada, lesiones agravadas y daño agravado", enmarcados en los artículos 89, 92, 184, 237, 238 y 239 del Código Penal.

Cerca de las 15, la Policía Federal y Gendarmería comenzaron un brutal operativo policial sobre parte de los manifestantes, que derivó en que los dirigentes universitarios tengan que interrumpir el discurso que daban sobre el escenario frente al Congreso.

Cómo fue la represión

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria, hubo 550 personas que terminaron afectadas por los gases químicos y postas de goma, y muchas de ellas debieron ser atendidas en el lugar. En este contexto, efectivos de seguridad de la Policía de la Ciudad detuvieron a seis personas, entre ellas un nene de 14 años y un adolescente de 17.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que el adolescente fue detenido en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, luego de que presuntamente arrojara piedras contra un móvil policial. "El detenido tiene 14 años, se hizo consulta con la UFLA Este que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes", precisaron. También fueron arrestados otro adolescente de 17 años, tres hombres y una mujer, quienes quedaron imputados por "atentado y resistencia a la autoridad".

La represión se sintió con mayor intensidad en la esquina de avenida Rivadavia y Callao, donde los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes mientras se desarrollaba el acto central. Hacia el final de la tarde, ya se habían reportado heridos tanto entre los uniformados como entre los manifestantes.