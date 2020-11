Con 37 años, Federico Thea es uno de los hombres de mayor confianza de Axel Kicillof. Es el secretario General; cada norma, decreto, pedido o cualquier otro tipo de escrito que requiera la firma del Gobernador pasa antes por las manos de Thea, quien da el Ok final. Además ocupa una silla en el Consejo de la Magistratura bonaerense en representación del Ejecutivo provincial. Allí también está dando disputas políticas e ideológicas que apuntan a pensar otro tipo de Justicia.

Es uno de los autores del último libro que lanzó el presidente Alberto Fernández, “La Justicia Acusada”, y, cuando tiene un ratito aprovecha para mirar “Gambito de Dama”, una miniserie de Netflix, que en 6 capítulos cuenta la historia de una ficticia y extraordinaria jugadora de ajedrez.

¿Qué hacés dentro del Consejo de la Magistratura?, ¿Cuál es tu rol en ese espacio?

Con la pandemia el Consejo Provincial se complejizó respecto de su funcionamiento, pero estamos trabajando allí. El Consejo de la Magistratura provincial tiene a cargo la selección de magistrados, no tiene el componente disciplinario, como es a nivel nacional. Estamos tratando de modernizarlo, las personas que ocupan los lugares tienen otra función y no pueden estar full time, por eso el presupuesto 2021 lo duplicamos, le estamos dando fierros para informatizarlo, digitalizarlo y que haya inscripciones online, por ejemplo.

Cambiemos hizo un maquillaje y marketing político al Consejo de la Magistratura. Establecieron un ron del mérito que no termina de ser así, crearon una Escuela Judicial pero no se la dotó de personal ni de recursos. Es una sumatoria de pequeñas cosas que hacen que eso no funcione del todo bien. Lo estamos trabajando y de a poquito estamos haciendo cambios.

Hay una discusión política en el Consejo que tiene que ver con cómo se elige a los jueces y juezas, y cuál es el perfil de jueces y juezas y esa es una discusión política que estamos dando. Tenemos avanzados proyectos y queremos blanquear una definición política de los tipos perfiles de jueces que queremos.

En la Cámara de Diputados, desde el Frente de Todos, han realizado diferentes pedidos de informes en referencia al accionar del procurador Julio Conte Grand, ¿Crees que debe renunciar al cargo?

La política criminal la tiene que fijar el Gobierno y se ejecuta a través de la Procuración General y el procurador general hoy responde al partido opositor. El diseño institucional de la provincia de Buenos Aires establece un procurados vitalicio, entonces daría la impresión teórica que tendría que ser alguien independiente y con acuerdo de los partidos. Eso no pasó. Vidal eligió a alguien de su partido, no buscó a alguien de carrera judicial, impoluto y con consensos, puso a secretario legal y técnico, y él dijo que iba a estar ahí hasta que esté María Eugenia y después se iba a ir. Bueno, no se fue y no cumplió con su palabra. Es incompatible tener una persona así, más allá de las acusaciones que tiene y que son muchas y preocupa eso. Está en contra de lo que ellos mismo dijeron, del respeto a las instituciones y al republicanismo. Me parece que tendría que haber puesto a disposición su renuncia. El Gobernador que tiene todo el derecho del mundo a proponer y realizar un nuevo nombramiento. Atrincherarse en el cargo, no es respetuoso del republicanismo que pregonan.

Y mientras eso no ocurra, ¿Cómo haces para cambiarlo? ¿Qué herramientas tenés?

El debate político es la negociación. Esa es la herramienta.

Respecto del debate político, re elecciones indefinidas, ¿sí o no?

Hay una discusión que lo han planteado varios intendentes. Conceptualmente, y esto es a mi criterio, poner una limitación formal cuando la voluntad popular va por otro lado no tiene sentido. Pero también te digo que reconozco el valor de la alternancia, pero cuando la forzas y hay una voluntad de continuidad, tampoco sirve. En la Provincia hay una ley y es la que existe.

Una ley que se puede modificar...

No es una prioridad para el gobierno, no está en agenda. Es algo que cuestionan muchos intendentes, pero no es tan lineal y no se va a discutir en la Legislatura.

Haciendo una analogía con la serie Gambito de Dama, en la que por las noches la protagonista imaginaba un tablero de ajedrez y realizaba distintas partidas, Thea afirmó: En el tablero de ajedrez de Axel están la vacuna, la vacuna, la economía, la salud y temas así, no ese tipo de debates.

¿Cómo será el armado de listas de las elecciones de medio término?

Tenemos un frente político que funciona bien, no creo en la pureza de sangre, en el ‘kicilofismo’. Es cierto que Axel se quedó con una de las candidaturas más importantes del Frente. Tiene un grupo de trabajo y de militancia pero no somos una organización como es La Cámpora o el Evita, es diferente. Él es un dirigente que tiene la capacidad de formar equipos para la gestión pública. No sé si hay en la Argentina alguien con la capacidad de convocar cuadros políticos y de gestión de primer nivel. Pero eso no se traduce en una agrupación con con un tejido territorial y búsqueda de candidaturas. Es distinto.

Pero es el Gobernador, y mal podría pensar que no va a tener la lapicera a la hora de conformar las listas, incluso hasta para ratificar su gestión…

Vos me preguntas ¿Axel va a tener una palabra en la definición de las listas? Absolutamente. ¿Va a poner nombres propios? No lo sé, hoy no te lo puedo decir. Hoy tenemos una exigencia en la gestión que nos lleva a eso. Es un ‘vamos viendo’. Cierto es que la dificultad que tenemos en la Legislatura es en el Senado donde tenemos una minoría. Vamos a ratificar el apoyo de Axel el año pasado y trataremos de tener una mayoría en el Senado.

En uno de los últimos fallos del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quedaron evidenciadas operaciones de espionaje ilegal en las bases AMBA. Hay fotos que detallan cómo espiaron a Kicillof durante la campaña del año pasado, ¿Qué reflexión te merece?

Hay como una comodidad en la dirigencia, sobre todo en temas de la justicia, en las formas de hacer las cosas muy casero, muy precario, muy flojo de papeles, que en el corto plazo muchos actores creen que están sacando crédito y después vuelve como un boomerang. Es muy difícil convencer a la dirigencia política, que no se puede hacer lobby por jueces, porque así como te vino a besar el anillo a vos, lo hizo con todos, y cuando llegue va a ser lo que quiera. La mayor garantía la vas a tener si establecemos pautas objetivas y elegimos a los y la mejores de verdad.

Se estila mucho eso en la política. Creo en que los vínculos personales fortalecen la política pero es algo accesorio, cuando eso que es accesorio y complementario se convierte en lo principal, no está bien. Está bien que exista la rosca, los asados, pero es un complemento sobre todo en materia judicial. Es un problema que se haya construido tanto así durante tanto tiempo. Es un problema de ellos y nuestro, nos tenemos que hacer cargo de eso, porque vuelve. Mucho de lo que pasó con el espionaje aparecen actores que estuvieron por todos lados y embarran a todo el mundo y el macrismo se aprovechó mucho de esos actores, y eso es terrible. Pasaron un límite y lo usaron como una herramienta de persecución, y lo más grave, se metieron con las familias. Eso preocupa muchísimo.