El desgarrador descargo de Mario Massaccesi en Cuestión de Peso: "Falleció"

Mario Massaccesi contó el drama que vive una participante de Cuestión de Peso.

Cuestión de Peso regresó a la pantalla de El Trece hace algunos meses después de años sin estar al aire, con la conducción de Mario Massaccesi. Éste fue quien informó a la audiencia del reality show el dramático momento que atraviesa una de las concursantes más populares del programa, en un duro descargo.

Se trata de Camila "Camilota" Medina, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 que ingresó al programa de El Trece y al poco tiempo se convirtió en una de las favoritas del público por su carisma y espontaneidad. La joven de 29 años vivió un mal momento de salud, desencadenado por un problema personal que la toca de cerca.

"Hoy Camila se va a pesar. Viene de 24 horas muy complicadas. En 24 horas se descompuso, tuvo vómitos, se desmayó, pasó la noche en la clínica. Y hoy se sumó la noticia de que falleció un familiar. Un combo pesado para cualquier persona. En medio de todo esto el grupo no le cree y ha tomado distancia", comentó Massaccesi sobre lo que le pasó a "Camilota". Y agregó: "Recordemos que mañana hay una nueva eliminación no sólo para Camila, sino para todos los participantes. ¿Habrá sanción para Camila? ¿Merece una sanción? Ella dice que sí. ¿Le caerá el peso de una sanción como ya pasó con otros participantes?".

Por su parte, la propia Camila relató lo que atraviesa, aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre la situación ya que se algo que involucra la intimidad de sus allegados. "Tengo problemas familiares que por respeto no voy contar. Me desbordó la situación. Pido disculpas a todos", relató.

Mario Massaccesi conduce Cuestión de Peso.

El taller de sanación genital que realizó Mario Massaccesi

"Tiene que ver con los tabúes respecto del la sexualidad que vienen heredado de la propia familia. Hay momentos en que necesitás desprenderte de eso", explicó Massaccesi en Noche Perfecta. Y sumó: "Yo tenía, sigo teniendo pero mucho menos, pudor de mi cuerpo. No me gusta estar en traje de baño, he ido a playas nudistas pero vestido, me gusta la libertad pero me cuesta ejercerla. Fui al taller para liberar ese pudor y esa vergüenza. Fue al final de la cuarentena, cuando había talleres de todo tipo. Ya estaba aburrido del taller de masa madre, vi esta opción que me llamó la atención y me anoté. Era presencial pero estábamos todos con barbijo, una locura. Éramos todos hombres y fue muy loco ver que había muchos casados que necesitaban sanar genitalmente. Para mí de verdad fue muy bueno".

Mario Massaccesi, sobre cómo superó su difícil infancia

"Dándome cuenta que no quería estar en ese lugar de dolor. Ahí fue el despertar de la conciencia y el despertar del corazón. Suena cursi, pero es así. Creo que nacemos dos veces: la primera vez es cuando nuestra mamá nos da la vida y la segunda vez es cuando vos decidís cómo querés vivir el resto de tu vida, a partir de lo que te pasó y de lo que hiciste", comentó el conductor, en diálogo con El Destape Web.