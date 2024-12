Nelson Castro terminó con los rumores y contó la verdad de su "pareja": "Es"

Nelson Castro se animó a hablar como nunca de su vida privada y sobre su "pareja".

Nelson Castro, un periodista conocido por su perfil bajo, sorprendió a sus seguidores al hablar de su vida amorosa en una entrevista. El comunicador reveló si tiene pareja y aclaró su sexualidad de una manera que generó reacciones.

Sobre la posibilidad de tener pareja, Nelson Castro dijo entre risas: "Es una buena pregunta y no la puedo responder. Lo buscaré en Google". Aunque la curiosidad de la gente lo alegró, dejó claro que era soltero y no tuvo problemas en compartir su orientación sexual.

En el mismo encuentro, Nelson destacó su honestidad al afirmar en Clarín: "Si fuera homosexual, no tendría ningún problema en decirlo". Recordó una anécdota divertida sobre una persona que intentó utilizar su sexualidad como una amenaza: “Me generó mucha gracia. Lo quiso hacer como una ofensa y ni en ese momento me generaba ningún problema”. Para él, ser transparente fue fundamental, tanto en su rol público como en su vida personal.

Castro fue uno de los rostros visibles de Telenoche, al frente del noticiero de El Trece, junto a la periodista Dominique Metzger. Además, su voz resonó en Radio Rivadavia, donde firmó su continuidad hasta 2025. Aunque hubo rumores sobre su posible reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre, finalmente no se concretó. Sin dudas, el periodista siguió firme en su carrera y continuó ganándose el cariño del público.

Nelson Castro se animó a contar lo que pasó con Matías Martin en un avión

Nelson Castro es uno de los periodistas con más trayectoria dentro de la televisión argentina y viene de ser entrevistado en el programa de Sebastián Wainraich por El Trece. Allí reveló una historia desconocida que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente por lo que pasó con Matías Martin y su esposa en pleno avión.

En la emisión del lunes 4 de diciembre, Nelson Castro visitó el ciclo La Noche Perfecta que conduce Sebastián Wainraich. El conductor de Telenoche solo repasó distintos aspectos de su carrera en los medios, sino que aprovechó el momento para revelar una anécdota que incluye al periodista Matías Martin.

La historia se remonta a un episodio ocurrido años atrás y tuvo que ejecutar sus conocimientos de médico, carrera de la que se recibió además de la de periodista. "Finalmente terminó siendo divertido porque no pasó nada. Primero porque no sabía que estábamos viajando en la misma fila (con Matías Martin). Yo viajaba con mi mamá y él viajaba con su esposa", dijo en primera instancia.

"Se escucha un ruido tremendo y se había caído alguien al lado de él. Entonces piden un médico. Siempre uno tiene la esperanza de no ser el único y no había nadie más que yo", agregó. El primer paciente, que había tomado un cocktail de pastillas pra dormir y alcohol y se desmayó, fue atendido con éxito, pero no se esperaba lo que pasó tiempo después: una pasajera tenía baja presión y se había descompensado una azafata. "Todo terminó bien, sino es una situación dramática y muy tensionada", comentó.