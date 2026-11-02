Gobernadores de Provincias Unidas buscan suspender las PASO para sumar su candidato

La cumbre por el RIGI encabezada por Karina Milei en Santa Fe revolucionó a la política local y los 13 gobiernos provinciales que se acercaron a decir presente frente a la secretaria general de la presidencia y buena parte del gabinete nacional. Los gestos de cordialidad entre las partes fueron múltiples y notorios y generaron suspicacias en medio de las negociaciones cruzadas por los armados electorales, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el presupuesto.

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Maximiliano Pullaro fue el principal destinatario de la gestualidad karinista. La hermanísima le agradeció a “Maxi” la organización y el gobernador tuvo una particular definición respecto a la elección en Brasil para evitar confrontar con el gobierno que estaba en ese momento colaborando con la fuga de Flavio Bolsonaro.

Este fin de semana, lo que dejó el evento de minería fue eje de las discusiones entre los aliados del santafesino que conduce un esquema frentista con el PRO, el radicalismo y el socialismo local. “Fue un sábado de alto voltaje. Hubo campamento de la juventud socialista y radical. Pullaro está haciendo esos gestos con la amenaza de sumar a LLA en Unidos”, razona un aliado. Presiona el gobernador dadas las tensiones internas por leyes de seguridad que el ala progresista resiste a aprobar en la provincia con superpoderes para la policía y los fiscales.

A nivel nacional el evento dejó por sentado la certeza de que Santa Fe apoyará la suspensión de las PASO con sus dos senadores y los diputados que dependen del gobernador y ya actuaron en línea con el Gobierno en las últimas dos sesiones. “Él va a dar los votos en el Senado para la eliminación de las paso y acá LLA le evitará colocar un candidato competitivo”, se concluyó en los distintos campamentos. La semana pasada surgieron dos encuestas que muestran al gobernador competitivo, siete puntos de los libertarios.

La estrategia es más amplia. La suspensión de las primarias le da aire al esquema federal de Provincias Unidas para organizarse para competir a nivel nacional y repetir los pasos de 2022. En esa oportunidad y sin primarias, los gobernadores resolvieron sus elecciones locales de forma anticipada y sobre esos resultados armaron la alianza interprovincial. La anunciaron el 30 de julio.

“Si se suspenden las paso, el 13 de junio se vota gobernador en santa fe y se está a tiempo de lanzar una candidatura nacional”, anticipa un aliado. “Córdoba votaría en marzo y Santa Fe el 13 de junio. Votan ese día y el 14 lanzan un candidato a presidente”, completa. Si se sostiene el calendario con las PASO, ese plan se frustra porque los cierres de listas son anteriores.

“Si no hay paso tenés tiempo para hacer caminar a un candidato como Juan Schiaretti o Martín Lousteau y colocar un buen número de diputados con proyección 2031”, se conversó en los mítines militantes con presencia de funcionarios y referentes. Ambas provincias anticiparon su acompañamiento a la reforma política, estancada en negociaciones cruzadas y con la resistencia del PRO y una parte del peronismo. También lo hicieron otros de los socios de Provincias Unidas como Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes).