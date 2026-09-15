Gira radical de Macri: el PRO completa la foto con los gobernadores de la UCR mientras negocia con LLA

Mauricio Macri reaparecerá en la discusión política pública de la Argentina con un nuevo capítulo de la gira "Próximo Paso". En esta ocasión, viajará a Jujuy y completará el tablero de reuniones con gobernadores de la UCR: un movimiento clave para el PRO en pleno contexto de negociación a cielo abierto con La Libertad Avanza camino a 2027.

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El líder PRO se mostrará el 25 de septiembre con Carlos Sadir, mandatario de la provincia, y tras esa reunión no le quedará ningún gobernador radical por consultar. Ya estuvo con Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo y Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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El viaje se terminó de confirmar en los últimos días, después de darle algo de forma, pero esta semana avanzarán con la organización. Para la promoción, usaron el fragmento de la canción Nunca nos Fuimos, de Chano y Luck Ra: “Venimos volviendo y así te venimos que dure lo eterno y nunca nos fuimos”.

Como ya es habitual, el secretario general del partido amarillo, Fernando de Andreis, hizo la aproximación al territorio. Meses atrás, viajó a Jujuy para participar de un evento de la Escuela de Dirigentes PRO. En aquel momento, la filial provincial publicó el manifiesto partidario: “Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo” y “entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar”.

Un proceso en el que “el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”, pero con una advertencia clara: “Empezar (a cambiar) no es llegar (...) porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”. Por eso, rematan: “El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida (...) son más rutas, más hospitales, mejor educación. Cuidar lo que ya se logró y hacer lo que hace falta”.

La última aparición política pública de Macri en el país fue en la presentación de Marita Mac Allister como candidata a la gobernación de La Pampa, donde el oficialismo nacional impulsa la figura del vocero Adrián Ravier. Pero también volverá a mostrarse después del inicio de las conversaciones con La Libertad Avanza en Casa Rosada y tras un gesto de convivencia de los violetas.

La Libertad Avanza había decidido poner a competir en Zárate a un candidato propio: el ex jugador de River, Oscar Ahumada. Se trata de un distrito donde gobierna Marcelo Matzkin, dirigente cercanísimo a Cristian Ritondo. El presidente del PRO bonaerense conversó con su par libertario, Sebastián Pareja, y se plantó en la mesa de coordinación. “Si así empezamos, no cuenten con nosotros” fue, palabras más, palabras menos, la advertencia del diputado nacional. Poco después, Ahumada dejó LLA.

Según había anticipado Ritondo tras la última reunión en Casa Rosada, sería lógico avanzar en un acuerdo tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal, Chubut y Entre Ríos —estos últimos tres, distritos gobernados por el PRO—. Una postura que coexiste con la postulación nacional de Hernán Lacunza, quien lanzó su candidatura con el apoyo privado de Mauricio Macri y el respaldo público de Gabriela Michetti.

Este lunes, hubo un nuevo gesto de los sectores acuerdistas amarillos hacia La Libertad Avanza: Jorge Macri, Cristian Ritondo, Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo se reunieron con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El objetivo fue “dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado” ante las dudas sobre la reelección de Javier Milei.

Según comentaron de forma conjunta tras el encuentro: “Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece”.