Ginés: "El comportamiento argentino es ejemplar"

El ministro de Salud Ginés González García se manifestó "muy optimista" con la evolución del coronavirus en la Argentina y destacó "el comportamiento global ejemplar de la gente", en una jornada donde se informaron 12 muertes y 149 contagiados con Covid 19, con lo que suman 237 los decesos y 4.681 los casos positivos desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino la muerte de ocho personas, cinco mujeres, una de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires; tres de 83, 84 y 91 años, de la Ciudad de Buenos Aires y otra de 55 años, del Chaco y tres hombres, dos de 87 y 83 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y otro de 79 años, de la provincia de Córdoba.



A estas víctimas mortales se suman otras cuatro reportadas en el parte matutino, por lo que totalizan 237 fallecidos.



El ministro de Salud se manifestó "muy optimista" con la evolución del coronavirus, al adelantar que los primeros estudios que están relevando desde su cartera dan resultados de una "circulación muy baja" del virus.



"Las hipótesis más optimistas nos decían que íbamos a tener muchos más casos de los que tenemos hoy", resaltó el funcionario al hablar con los medios en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella, de la ciudad de Córdoba.



Al respecto, sostuvo que ese panorama alentador tiene que ver con el "comportamiento global ejemplar de la gente" y por haber "recuperado el sistema de salud" de un país que hasta hace poco "no tenía Ministerio de Salud y no tenía políticas de salud".



"Me siento orgulloso en un país federal que ha logrado una forma de trabajo con todas las provincias, y Córdoba en eso es un ejemplo", remarcó González García.