Vidal dice que no sabe quién la espió, pero que no fue Macri

La ex gobernadora intentó dar explicaciones por la Gestapo Antisindical.

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, desligó a Mauricio Macri del espionaje ilegal realizado en su contra por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno. Lo insólito es que dijo que no tiene información de quién decidió seguirla, pero libró de culpa y cargo al ex presidente.

A Vidal le preguntaron si Macri pudo haberla espiado por medio de la AFI. "No, lo dije en la campaña y yo lo separo de cualquier actividad ilegal que la AFI podría haber hecho", respondió.

La respuesta de la actual legisladora generó burlas en las redes sociales, donde los usuarios acusaron a Vidal de mentir para proteger por algún motivo a Mauricio Macri.

La insólita explicación de su silencio: anginas y playa

Vidal intentó explicar por qué durante más de diez días no dio explicaciones acerca del video que mostró la persecución judicial contra sindicalistas. La funcionaria dijo que no dio antes la cara porque fue a la playa, tuvo anginas y después investigó el tema.

"Quieren tratar de mostrar que todos somos iguales y no somos todos iguales. La primer diferencia es que yo estoy acá dando la cara y la voy a seguir dando, porque no me voy a esconder en ningún lado. Lamentablemente tuve una angina durante varios días después de volver de la Costa donde fui a pasar fin de año y después estuve reconstruyendo esto que había pasado. Por eso demoré", justificó Vidal.

El video de la Gestapo antisindical fue dado a conocer el 27 de diciembre, es decir que pasaron 10 días en que Vidal no refirió comentario al respecto. El plazo se agigante si se tiene en cuenta que fuentes cercanas a la gobernadora aseguran que sabía de la publicación del video desde el domingo 26 de diciembre.

Algunas burlas contra Vidal: