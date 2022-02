"Gestapo" antisindical: un espía declaró como testigo y complicó a la cúpula de la AFI macrista

El exagente Leandro Araque prestó testimonio ante el juez Ernesto Kreplak y ratificó como dijo en TV que él fue quien realizó los informes de inteligencia sobre Juan Pablo “Pata” Medina en la exSIDE. Aseguró que se los había encomendado el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Los vínculos con la Policía de la Ciudad.

El espía de la AFI macrista, Leandro Araque, declaró este viernes en la causa de la "Gestapo" antisindical como testigo y ratificó como dijo en un programa televisivo que fue él quien realizó los informes de inteligencia sobre Juan Pablo “Pata” Medina cuando estaba en la agencia de inteligencia. Araque, que integró la banda de los Súper Mario Bros y está procesado en otro caso por la realización de tareas ilegales de inteligencia, aseguró que “la misión” se la había encomendado el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, uno de los exagentes que fue llamado a indagatoria por su rol en el armado de causas contar el gremialista de la UOCRA.

Araque fue citado a prestar testimonio por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, luego de que dijera en una entrevista en A24 que fue él quien trabajó en los informes de inteligencia que realizó la AFI sobre el Pata Medina, el gremialista de la UOCRA sobre el que versa la reunión de la "Gestapo" antisindical que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la que participaron funcionarios bonaerenses, espías y empresarios.

El espía de la AFI macrista, Leandro Araque.

El exagente de inteligencia declaró por alrededor de 40 minutos ante Kreplak y ratificó que fue él quien realizó las tareas de inteligencia sobre el domicilio del sindicalista. Cuando le mostraron los partes de inteligencia los reconoció como de su autoría: “Los reconozco, trabajé en las tareas de inteligencia que desembocan en dichos informes”, afirmó según pudo reconstruir este medio.

El espía contó bajo juramento de decir verdad que el que dio la orden de hacer el trabajo fue Dalmau Pereyra –que estaba senado a en la Mesa de la "Gestapo" en el BAPRO- y que dicha orden le fue transmitida por Jorge “El Turco” Sáez, otro policía porteño que al igual que Araque fue en comisión a la AFI, integró la banda de los Súper Mario Bros y está procesado por hacer espionaje ilegal.

Araque es un agente que ingresó a la AFI macrista en comisión a inicios de 2016. Provenía de la Policía de la Ciudad. Según explicó, en la exSIDE realizaba tareas de inteligencia criminal, que consistían “en tareas de campo, tales como chequear información, verificar domicilios, y a veces se realizaban búsquedas mediante redes abiertas”. “Yo respondía para esa época a Diego Dalmau Pereyra”, señaló, y contó quien lo recomendó fue Sáez: “Llegué con él, que tenía relación con Dalmau Pereyra, pero era éste último quien daba las órdenes”, explicó.

Con ese marco, recordó que Dalmau Pereyra y Sáez mantuvieron una reunión y que luego Sáez le comentó que “Dalmau le requirió que se hagan amplias tareas investigativas respecto del Sr. Medina, más precisamente me habla de que existiría una pre causa, no recuerdo bien como me lo dijo, vinculada a lavado de activos. En principio nos piden dos cosas puntuales, chequear el domicilio y su entorno, todo lo que se viera en sus inmediaciones, y además determinar información que pudiera colaborar en una investigación de lavado de activos, como buscar testaferros o vínculos con determinadas empresas”, afirmó Araque.

La referencia al delito de lavado de activos es importante. Es la calve para que el caso termine tramitando en la justicia federal, donde se encuentra en la actualidad.

Araque también dijo que luego de ese primer informe, fechado el 9 de mayo de 2017, es decir, cinco días después de un encuentro clave en la Casa Rosada entre Macri, Gustavo Arribas y Marcelo Villegas, “se hicieron varios más”. Todos fueron entregados a Dalmau Pereyra o a Sáez pero el destinatario final de la información siempre era el director de Contrainteligencia, un hombre que reportaba a Silvia Majdalani, la subdirectora de la agencia durante el macrismo.

“En un momento nos dijeron que no siguiéramos haciendo tareas e informes. La verdad que luego de hacer esas actividades uno elevaba los informes y le perdía el rastro caso, no sabía para qué se usaban después. Posteriormente sólo me entero de lo público, que fue la detención de Medina”, contó ante el juez Kreplak.

Según relató el espía, tras la detención del sindicalista dejó de hacer tareas de inteligencia sobre él.

Cuando le preguntaron cómo obtenía los datos relacionados con la titularidad de los vehículos que figuran en los partes de inteligencia sobre Medina, Araque contestó que en la Policía de Ciudad, de donde había llegado a la AFI en comisión, “tenía asignado un usuario y una clave, con la que ingresaba y buscaba información en las bases de datos de la DNRPA y el RENAPER”.

En otro pasaje de su declaración, Araque aseguró que “lo que sí encontramos a partir de la investigación realizada fue en relación a Abril Catering, que las ubicamos nosotros, relacionada en este caso por la titularidad de un vehículo”. Este dato puede relacionarse con una de las dos denuncias anónimas que se presentaron contra Medina y que tiene el sello de la AFI. Se trata de la que se hizo el 31 de julio de 2017. De acuerdo al documento que abre el expediente, en la mesa de entradas del juzgado federal de Quilmes, “una persona que no se identificó” dejó “sobre el mostrador un sobre de papel madera cerrado, sin remitente o destinatario”. La denuncia hace referencia al contenido que tienen algunos de los informes de AFI que se hicieron sobre Medina con búsquedas en Nosis y otras bases de datos. El escrito está armado de tal manera que apunta al delito de lavado para que pueda ser investigado en la justicia federal. Y hasta se toma un domicilio viejo de una empresa involucrada en la causa para que el caso quede radicado en Quilmes y así evitar los juzgados de La Plata donde estaba Kreplak.

Consultado sobre el testimonio de Araque, el abogado de Medina, César Albarracín, señaló a El Destape: “La declaración de Araque confirma que pocos días después de la reunión entre Macri, Arribas y Villegas en la Casa Rosada, la AFI comenzó a realizar tareas de espionaje ilegal sobre Juan Pablo Medina y su entorno y que se obtuvo información clave que luego se utilizaría para realizar la denuncia anónima con la que se inició la causa federal en el Juzgado de Quilmes, todo bajo las órdenes de Diego Dalmau Pereyra, que es uno de los funcionarios de la agencia de inteligencia presentes en la mesa de la 'Gestapo' del 15 de junio de 2107”.

La AFI aparece involucrada en el armado de causas contra Medina. Y por distintas vías. Por un lado, tres altos directivos de la agencia fueron parte de la reunión de la "Gestapo" antisindical del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del BAPRO: se trata del exdirector de Asuntos Jurídicos de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano; el exjefe de gabinete del organismo de inteligencia, Darío Biorci; y el mentado Dalmau Pereyra. Los tres fueron quienes comandaron aquel encuentro y fueron citados a indagatoria por Kreplak. Biorci fue convocado para el 25 de marzo, De Stéfano para el 29 de marzo y Dalmau Pereyra para el 31 de aquel mes.

Además, tal como publicó este medio en exclusiva, los ministros de Vidal que participaron de la reunión en el Banco Provincia también visitaban la AFI. El número 2 de la cartera judicial bonaerense, Adrián Grassi registró 3 ingresos; el intendente de La Plata, Julio Garro 2; y Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de Vidal, 1. Garro siempre se reunió con Majdalani. Grassi y Villegas estuvieron con Dalmau Pereyra y Grassi a solas con De Stéfano.

A esto se suma que toda la maniobra parece iniciarse el 4 de mayo de 2017, luego de un encuentro en Casa Rosada entre Macri, Arribas y Villegas.

Está claro que la AFI tuvo un rol central en todo este armado, algo que se ratificó con el testimonio de Araque.