Gestapo antisindical: sesión extraordinaria en el Senado provincial para tratar la persecución judicial

El bloque de Senadores del Frente de Todos convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes a las 14 horas para tratar el pedido de acceso a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, en la denuncia por la Gestapo antisindical.

El escándalo que se desató por la denuncia de la AFI por una reunión de funcionarios provinciales durante la gestión de María Eugenia Vidal y empresarios que se reunían para organizar una "Gestapo antisindical" , habrá una sesión extraordinaria en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

El bloque de Senadores bonaerenses del Frente de Todos convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes 11 de enero a las 14 horas para tratar el pedido de acceso a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, en la denuncia conocida como la “Gestapo antisindical”.

Allí se tratará el pedido del Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien solicitó acceder a las oficinas del senador Juan Pablo Allan, ya que éste estuvo presente en la reunión de la “Gestapo antisindical”.

El Juez notificó al Senado que, “como parte de las diligencias judiciales ordenadas, dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas del senador Allan, por haber sido uno de los presentes en una reunión difundida mediante un video que tomó estado público y cuyos términos generaron la causa judicial citada”. En ese sentido, la Cámara alta provincial, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, cumplió con los requerimientos del magistrado.

Sin embargo, al ser notificado el magistrado que el bloque de senadores autoconvocó a una sesión para tratar dicho pedido, Kreplak suspendió la medida de ingreso dispuesta hasta que su pedido se trate en el recinto.

Juicio político por la mesa judicial

El martes 4 de enero el presidente del bloque oficialista en Diputados, César Valicenti, la vicepresidenta del bloque, Susana González; y el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados provincial, Rubén Eslaiman, anunciaron que iniciarán un proceso de enjuiciamiento contra el Procurador General Julio Conte Grand por la “Gestapo” antisindical.

Vale recordar que el pasado 27 de diciembre se hizo público el video que presentó la Agencia Federal de Inteligencia ante la justicia. En el mismo se puede observar una reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la que participaron, el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Juan Pablo Allan, senador bonaerense.

También el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios como el director general de COPETRO, Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, constructor inmobiliario, Jorge Oscar del Rio, presidente de Anideco, Fernando Sacrachi, y Guillermo Moreto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.