Gestapo antisindical: La número 2 de la AFI macrista presentó un escrito ante el Congreso

Silvia Majdalani fue convocada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia por su rol en el caso Gestapo antisindical. La exsubdirectora de la agencia acercó un escrito y no respondió preguntas. Los "cargos en su contra" que le leyeron.

Silvia Majdalani, la exsubdirectora de la AFI macrista, se presentó este lunes en el Congreso, citada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia debido a su rol en el caso Gestapo antisindical. La exnúmero 2 de la agencia acercó un escrito y se negó a responder preguntas. El diputado Leopoldo Moreau, presidente de la bicameral, le leyó “los cargos en su contra” que surgen del material que consta en la comisión y abarca diversos episodios de espionaje ilegal.

“Hago saber que en uso de los derechos y garantías constitucionales que me asisten, no prestaré declaración ni haré manifestaciones ni responderé preguntas ante esta H. Comisión puesto que, llegado el caso, lo haré en el ámbito del Poder Judicial si se me lo requiere o si considero oportuno hacerlo”, afirmó Majdalani en su escueto escrito según reconstruyó este medio. En actitud desafiante, le hizo saber a Moreau que ya no integra “organismos bajo supervisión de esta H. Comisión”.

La exsubdirectora de la agencia llegó puntual y acompañada de su abogado Juan Pablo Vigliero. La situación de la “Turca” en la causa "Gestapo" es, como la de Gustavo Arribas, cada vez más complicada luego de los procesamientos que resolvió el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, el 28 de abril pasado. Entre los procesados figuran tres altos jerarcas de la AFI. Dos de ellos, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci, que respondían a la subdirectora de la agencia. El segundo de hecho es su cuñado y es defendido por Vigliero.

Tan compleja es la situación judicial de Majdalani en la causa Gestapo, donde se investiga el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que en su resolución Kreplak aseguró que “existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso”. Por lo que es muy factible que la "exseñora 8" tenga que dar explicaciones en tribunales.

Durante la audiencia de este lunes en el Parlamento, Moreau le leyó los distintos hechos que la comprometen en el caso Gestapo y que surgen de las declaraciones de exespías como Dalmau Pereyra, Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, por citar algunos.

Por ejemplo, el diputado nacional leyó un pasaje de la presentación que realizó Dalmau Pereyra en el marco de su indagatoria en el caso Gestapo. Se trata del fragmento en que el exdirector de Contrainteligencia de la AFI aseguró que Majdalani no sólo le retransmitió la orden de Arribas de supervisar la filmación de la reunión en el Banco Provincia, en la que espías de la exSIDE y funcionarios de María Eugenia Vidal tramaron el armado de causas contra el Pata Medina, sino que fue a ella a quien le entregó el video del encuentro y que no sabe qué hizo con ese material.

Dalmau Pereyra fue procesado en la causa Gestapo y el 3 de mayo pasado, en su apelación, volvió a dejar constancia que actuó por orden de Arribas y Majdalani: afirmó que las tareas de inteligencia que practicó su área sobre Medina “no fueron realizadas por iniciativa personal sino por órdenes emanadas de la superioridad”. En su defensa, dijo que ese espionaje fue legal.

La exseñora 8 mantuvo encuentros y llamados telefónicos con varios de los participantes de la reunión en el Banco Provincia, recientemente procesados. Además de los espías, se encontró con el intendente de La Plata, Julio Garro, en la sede central de la AFI y en plena avanzada contra Medina. E hizo lo propio con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y con el subsecretario de Justicia de Vidal, Adrián Grassi. Siempre en tiempos en que avanzaba la operación contra el sindicalista de la UOCRA-La Plata.

Durante la audiencia de este lunes además de Moreau estuvieron presentes los diputados Rodolfo Tailhade (FdT), Edaurdo Valdés (FdT), Miguel Bazze (UCR), Blanca Osuna (FdT) y el senador Ignacio Torres (PRO).

Entre los hechos vinculados al espionaje ilegal que se le achacan a Majdalani, Moreau incluyó:

El intento de bajar una denuncia penal que había promovido el entonces agente Facundo Melo contra otro espía que estaba bajo el ala de Majdalani: Alan Ruiz. En ese marco se le leyeron diversos testimonios de exagentes. Por esta maniobra desde la comisión también apuntaron a Arribas. El pasado 2 de mayo, cuando se presentó en el Congreso el exjefe de la AFI, en la bicameral parlamentaria también le leyeron declaraciones que lo involucran en la misma maniobra.



También hubo referencias al testimonio del espía Araque sobre el robo del celular del periodista Rodis Recalt, que habría sido por solicitud de Ruiz. Esto, contó Araque ante la comisión el 12 de junio de 2020, le fue informado a la subdirectora de la agencia pero "ella comentó no estar al tanto del asunto". "De igual manera, no hubo ninguna sanción al respecto", añadió Araque.



Entre "los cargos" contra Majdalani, Moreau mencionó el haber dado la orden de realizar tareas de inteligencia en el Hospital Posadas. Según declaró el exespía Saéz el 1º de abril pasado, su jefe operativo, Dalmau Pereyra, le manifestó que la subdirectora de la agencia había pedido que se dirigieran al nosocomio por un posible acto de sabotaje. Tal como publicó El Destape, Sáez reconoció la operación en el Hospital Posadas. Contó que concurrió con otros dos agentes de inteligencia que hoy también están involucrados en la causa de los Super Mario Bros: Leandro Araque (procesado) y Mercedes Funes (actualmente con falta de mérito).