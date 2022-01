El video que desmiente a Vidal: así la AFI comandó la Gestapo antisindical

La ex gobernadora bonaerense reapareció en escena, se victimizó y dijo que la Agencia Federal de Inteligencia de ese momento, “tendrá que explicar por qué había gente de la AFI” en la reunión. Sin embargo en el video se observa cómo los agentes de inteligencia comandaron el encuentro con el aval de los presentes.

Tras el escándalo por la “Gestapo antisindical” de Vidal, la ex gobernadora bonaerense – ahora diputada por Capital Federal - reapareció en escena y habló de la denuncia penal de la la Agencia Federal de Inteligencia. Victimizada, la dirigenta negó que haya habido “causas armadas” durante su gestión, así como también que hubiere existido una “mesa judicial” para perseguir opositores.

Sin embargo, en el video del encuentro en el que participaron tres ministros de su gobierno se observa cómo los agentes de inteligencia comandaron la reunión con el aval de los presentes. Como se puede visualizar, Darío Biorci, (Jefe de Gabinete de la central de espías) es quien saludó a los presentes y dio pie al inicio de la reunión. “Buen día a todos, gracias por venir. Si queremos, una ronda para ir sabiendo con quiénes estamos, por lo menos para saber los nombres de cada uno. Diego (Dalmau Pereyra, director operacional de Contrainteligencia), Sebastián (De Stéfano, director administrativo de Asuntos Jurídicos), y Darío… Queríamos… Bueno… Vamos haciendo la presentación”, dijo Biorci al comienzo del encuentro.

De esta manera, se presentaron el resto de los presentes: Marcelo Jaworski, director general de COPETRO y vicepresidente segundo de la Unión Industrial del Gran La Plata; Adrián Grassi, subsecretario de justicia de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, ministro de Infraestructura provincial; Fabián Cusini, integrante de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de La Plata; Juan Pablo Allan, senador provincial; Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO; Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO); y Guillermo Moretto, presidente del colegio de Arquitectos de La Plata. Minutos más tarde se sumó el intendente de La Plata, Julio Garro.

Durante la reunión ninguno de los presentes objetó lo que allí se discutía, así como tampoco repudiaron la posibilidad de armar una “causa judicial”. Al contrario de ellos, los empresarios asintieron a la futura denuncia y se mostraron recíprocos a “generar prueba” para encarcelar a los gremialistas.

Durante la reunión, el ex ministro de Trabajo provincial explicó cómo iba a funcionar el armado de la causa: “Nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. (…) Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo soporte de la Procuración General, tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas”.

Por su parte, Sebastián De Stéfano, director administrativo de Asuntos Jurídicos, agregó que “La acción que va a generar una reacción se supone por lo que ustedes están contando. Entonces ¿Qué posibilidades tenemos?, con absoluta sinceridad quiero que me contesten, que algunos de sus asociados, no digo ustedes mismos que también lo pueden hacer o no, se presten a que nosotros podamos hacer un trabajo de cambiar en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante y en el momento en que se hace esa parada a propósito que hace la empresa programada. Generamos la reacción del sindicato, el sindicato va a ir a apretar, va a generar toda esta palabra que el ministro puso y nosotros los vamos a estar grabando”.

Juico político

Por los hechos mencionados y otros más, los legisladores y legisladoras bonaerenses del Frente de Todos anunciaron esta semana que iniciarán un proceso de enjuiciamiento contra Julio Conte Grand por la "Gestapo" antisindical que impulsó el macrismo. El presidente del bloque oficialista en Diputados, César Valicenti, encabezó la conferencia de prensa donde brindaron detalles sobre esta medida y apuntaron a la “pertenencia partidaria” del Procurador General bonaerense a la fuerza opositora ‘Juntos’.

Acompañado por los vicepresidentes primera y segundo, Susana González y Rubén Eslaiman, también se refirieron a la "subordinación funcional" por parte de Conte Grand a los líderes macrismo. “La manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas”, agregaron.