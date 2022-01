Lawfare: Caamaño apuntó a Vidal como "la jefa de la mafia en la Provincia"

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia apuntó contra la ex gobernadora. Además, aseguró que no había manera de que "no sepa lo que pasaba"

07 de enero, 2022 | 18.34

Después de la presentación de María Eugenia Vidal para hablar de la "Gestapo antisindical", la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño salió a cruzar a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y apuntó que la ex mandataria provincial "sabía" lo que ocurría con la mesa judicial y, además, la marcó como la "jefa de la mafia" de la provincia. "Me parece que la couchearon durante diez días para que salga ayer nuevamente, como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio a negar y tergiversar todas las cosas", afirmó la titular de la AFI en declaraciones a Télam sobre las explicaciones ofrecidas por la exgobernadora sobre la mesa judicial bonaerense denunciada. MÁS INFO Alberto Fernández Alberto asumió la presidencia de la Celac: "Quieren dividirnos" Por otro lado, en la misma entrevista con Télam, Caamaño añadió: "Es la postura de ella de hacerse la inocente, cuando la realidad es que es la jefa de la banda de la provincia de Buenos Aires", destacó la funcionaria y señaló que "esta es la mafia de Vidal, la mesa de la provincia, al igual que (el expresidente Mauricio) Macri tenía la mesa a nivel nacional". Asimismo, también Caamaño indicó: "Tenemos dos ministros, un secretario de Justicia, un senador, el intendente de La Plata, incluso". De ese modo, preguntó; "¿ella no estaba al tanto de esas reuniones?" y recordó que, "de hecho, ayer dijo que era una reunión institucional, o sea que ella sabía". Más temprano, aseguró, en el programa Pasaron Cosas que "María Eugenia Vidal intentó parecer inocente, como cuando hablaban de Heidi cuando era la jefa de la banda. Así y todo parece que no pudo dar explicaciones satisfactorias". Por otro lado, agregó: "Dijo que no tenía contacto con la AFI, pero no explicó por qué tenía un teléfono encriptado que le había dado la AFI". Por otro lado, con respecto a la importancia de la prueba en ambas entrevistas, la actual titular de la AFI aseguró que quien va a decir si la filmación es ilegal o legal va a ser la Justicia. Respecto del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, mencionado en la reunión, manifestó que el funcionario judicial "tampoco podía estar al margen porque de hecho ellos dicen 'esto ya esta arreglado con el el procurador'". "También hablan de una fiscal, como que eso ya estaba arreglado y por otro lado, Conte Grand también utilizaba un teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia, o sea que tampoco podía estar al margen de la situación", advirtió.

Las más vistas