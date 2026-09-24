"Que la gente le conozca la cara": Jorge Macri apuntó contra la jueza De Marinis

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó su decisión de avanzar con el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis y cuestionó con dureza los criterios aplicados en sus resoluciones judiciales. Durante una entrevista en TN, el mandatario porteño respaldó el uso de los mecanismos institucionales de la Ciudad de Buenos Aires para que la magistrada sea apartada de su cargo.

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Al ser consultado sobre la actuación de determinados integrantes del Poder Judicial, Macri sostuvo que existe una corriente que relativiza el impacto de los delitos sobre los damnificados directos. "Seguramente, porque es una línea judicial política abolicionista que nunca se preocupa por las víctimas reales", afirmó al referirse a la fundamentación jurídica que observa en ese sector.

En esa misma línea, el titular del Ejecutivo de la Ciudad cuestionó el contenido puntual de una resolución judicial dictada por la magistrada. "De hecho, esta jueza le dedica en su fallo una única frase a la víctima diciendo que sufrió un estrés menor", señaló Macri, quien remarcó que el texto se concentró en justificar el accionar de quien infringe la ley: "Toda su descripción habla de las razones que justifican que alguien cometa un delito".

La búsqueda de la destitución y el debate institucional

Frente a la consulta del conductor sobre las metas de la presentación realizada por el oficialismo porteño, Macri fue explícito respecto al desenlace que persigue el trámite disciplinario. "El objetivo es que deje de ser jueza para ustedes", planteó Viale en el estudio. Ante la pregunta, el jefe de Gobierno respondió: "Para nosotros sí, está claro. Juicio político. Sí, por eso lo pedimos".

Asimismo, el mandatario destacó que la iniciativa busca establecer un precedente en el ámbito de la administración de justicia local y hacer cumplir las normativas vigentes. "Yo tengo una postura muy clara. En la ciudad la ley se cumple. Y me parece que es muy bueno que estemos obligando a esta jueza a dar explicaciones. Porque estos son delitos de acción pública. El delito penal es un delito de acción pública", argumentó.

Explicaciones públicas y la postura de los bloques políticos

Más allá de cuál sea la resolución final del proceso, Macri ponderó el debate público que genera la activación de este instrumento disciplinario. "Después puede salir bien o no, a ella le molesta. Para mí es un mecanismo institucional", explicó el dirigente, quien consideró indispensable que la ciudadanía conozca el trasfondo de las decisiones de los tribunales.

Para concluir, remarcó que la instancia servirá para transparentar tanto la labor judicial como la definición de cada fuerza partidaria en la Legislatura. "Es muy bueno que la sociedad sepa cómo piensan alguno de los jueces. Y es muy bueno que la sociedad sepa qué postura van a tomar algunos espacios políticos frente al juicio político", concluyó el mandatario porteño, al insistir en que es necesario "que la gente le conozca la cara" y "sepa cómo piensa".