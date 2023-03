Mazzina acusó a Pichetto de violencia política: "Tienen impunidad"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades cruzó a Pichetto por la violencia y lo calificó como "un ataque contra los avances" en Argentina.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, volvió a cruzar al referente de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, tras sus repudiables comentarios acerca de su orientación sexual. El exsenador opinó que la titular de la cartera "debería ser una mujer" y no una lesbiana, razón por la cual la funcionaria puntana lo acusó de ejercer "violencia política" con total impunidad.

En diálogo con El Destape Radio, la ministra de MGyD señaló que lo que dijo "fue tremendo" pero quiso remarcar, en varias ocasiones, que es mucho más profundo que un ataque personal contra ella. "Hay muchas cuestiones que como compañeros y compañeras también tenemos que poner sobre la mesa y la agenda pública, que tienen que ver con esta cuestión que evidenciamos las mujeres y las diversidades que es la violencia política", resaltó.

Frente a esto, Mazzina le habló directamente a Pichetto aclarándole "que soy mujer" y disparó duramente: "Que tipos como estos puedan decir, sin impunidad, lo que quieran y que la sociedad los escuche... El ataque es hacia todos los avances que ha logrado Argentina, va contra todas las leyes importantísimas que tiene nuestro país".

Por otro lado, la funcionaria se refirió a la decisión de aceptar encabezar el ministerio con el objetivo de "elevar las agendas de las provincias" debido a que hay "muy buenas políticas públicas" en cada una de ellas y siempre existió una concentración en la Ciudad de Buenos Aires. "Es necesario hacer un trabajo siempre desde la periferia al centro, desde el territorio hacia las instituciones. Eso es lo que hacemos: viajar por cada una de las provincias y escuchar un poco más a la sociedad, dejar de dar cátedra de lo que creemos que nosotras necesitamos. Muchas veces pensamos políticas públicas porque creemos que la gente necesita eso, y cuando vas a los barrios y a las provincias, te das cuenta que la realidad es completamente diferente".

Luego de destacar el trabajo realizado en San Luis, provincia en la que nació, señaló que las provincias "tienen otras facilidades para la gestión" y es por eso que es necesario que desde el Estado Nacional exista un acompañamiento para esas políticas públicas de género. En esa línea mencionó la ESI, a la que calificó como "la columna vertebral de todo" a pesar de que no se aplique en muchas provincias y sobre la cual la derecha antidemocrática "avanza" y la Ley Lucio, con media sanción en Diputados. "Hace falta un poco más de cuerpo, de acompañamiento, de buenas políticas públicas. Dio pie para pensar como sociedad qué hacemos con las violencias hacia las infancias y que políticas pensamos para poder llegar a estos sectores, prevenir y evitar que sucedan", aclaró.

Sobre los repetidos casos de femicidios, Mazzina remarcó que forman parte de "una violencia estructural" y por eso, es necesario que todos los ministerios formen parte de la solución, entendiendo a la problemática "de manera transvversal e integral". Y completó: "Las mujeres y las personas en situación de violencia han encontrado ciertos espacios de institucionalidad que antes no tenían, hoy podemos pensar en distintas políticas públicas que tienen presupuesto. Tenemos la necesidad de defender este lugar que ha nacido al calor de las luchas feministas y de las demandas, que como militantes le pedíamos al Estado".

Por último, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades realizó una importante autocrítica puertas adentro del peronismo: "En algún momento nos alejamos de los pibes, nos acercamos a otro rango etario. Nos ocupamos de otras necesidades y hoy el 60% de un padrón electoral son pibes y pibas que necesitan que pensemos en políticas efectivas para su generación. Hablo de vivienda, de cuestiones de estudio... Me parece que necesitamos un cambio con esa generación". Y añadió: "Para mí esto es codo a codo y no a los codazos, tenemos que buscar la unidad entre compañeros y compañeras para pensar cómo vamos a seguir construyendo esta Argentina. Necesitamos fortalecer nuestros lazos y nuestros protagonismos como dirigentes".

"Tenemos una derecha antidemocrática que mientras nos peleamos avanza con discursos de odio, discursos anti-dignidad y anti-progreso. El mensaje tiene que ser este: mirar qué nos falta, hasta dónde llegamos, lo que construímos con gobiernos peronistas. Lo hicimos siempre con las mismas banderas: la justicia social y el diálogo. Tenemos que pensar en qué necesita la gente, las demandas reales", concluyó.

Programa Constructoras: ¿de qué se trata?

La ministra Mazzina también dio detalles sobre el Programa Constructoras, con el objetivo de "empezar a hacer la transformación cultural con las compañeras que realmente puedan ingresar a oficios y el trabajo de la construcción". Fue ideado en varias provincias y en varias funcionó como el caso de San Luis, La Rioja, Salta y Chaco. "Necesitás de las transversalidad, de atender la demanda de manera integral y de también aprovechar los recursos humanos y económicos del resto de los ministerios para que la política pública funcione correctamente", manifestó.

A través del programa, informó: "Vamos a firmar, desde el Estado, distintos convenios, con provincias y municipios, con gremios y sindicatos, para poder capacitar a las pibas en la construcción". Esto se debe a que a las mujeres, en muchas ocasiones, se les pide un certificado que a los hombres no para realizar dichas tareas. "Una mujer no puede capacitarse 8 hs por día, porque también están las tareas de cuidado con sus hijos e hijas. En La Rioja se inscribieron 400 compañeras para capacitarse en oficios, con distintos convenios, de las cuales se recibieron nada más que 20. No tenían a dónde dejar a los pibes, la carga horaria era demasiada. ¿Qué hizo La Rioja? Creó espacios de cuidado, la mujer podía ir a capacitarse, acortaron el tiempo de la capacitación y de 400 personas, se recibieron 80. Sigue siendo menor, pero fue cuatro veces más que la primera vez", sentenció.