Sorpresa por lo que le dijo Colapinto a Williams por radio en Abu Dhabi: "Mi sueño"

El último mensaje de Colapinto a su equipo por la radio.

Franco Colapinto largó último (20°) en la despedida del 2024 para la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. El piloto argentino de Williams, que por ahora se despide de la máxima categoría del automovilismo mundial, continúa a la espera de lo que suceda con su futuro en el 2025. Ya con Max Verstappen tetracampeón con el Red Bull, la gran disputa de la jornada estaba en la Copa de Constructores entre McLaren y Ferrari.

En la vuelta previa a la partida en la prueba final de la vigente temporada, "Fran" se sinceró con la escudería británica y simplemente lanzó a través de la radio: "Gracias chicos, gracias por estas carreras. Hicieron realidad mi sueño". Más allá de lo que ocurra de cara a la siguiente campaña, el pilarense de apenas 21 años le demostró su afecto al cuadro que le permitió debutar en "La Máxima" a tan corta edad, luego de haber confiado en él porque era de su propia escuela de corredores.

La decepción de Colapinto por largar último en Abu Dhabi: "Es lo que hay"

"Después de ayer se rompió mucho el piso. No teníamos para reemplazar algunas partes y fueron muy costosos los daños. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para el finde pero el auto no quedó como hubiéramos esperado", sentenció el argentino e hizo referencia a la jornada que tuvo en las prácticas libres. Además, agregó: "No fue una gran qualy, pero es lo que hay. No tenemos partes para cambiar nada. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y ahora de golpes nos caímos. Esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, en la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez".

Por otro lado, "Fran" habló sobre lo que perdió por la rotura que sufrió en su Williams: "Una pena lo de ayer porque nos dejó con muchos años. Perdí más de 10 puntos de carga que es un montón y es muy costosa. Es una pena pero es lo que hay". Por último, el pilarense se mostró esperanzado para la carrera del domingo y ya piensa en 2025: "Habrá que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene. Veremos qué podemos hacer, tenemos una chance de avanzar".