Gastronómicos cumple 9 meses de virtual acefalía y Barrionuevo tambalea

El sindicato gastronómico, uno de los mayores de la Argentina por número de afiliados, entró en su noveno mes de virtual acefalía por la decisión del Gobierno de negarle el reconocimiento administrativo a sus autoridades nacionales, entre quienes se destaca Luis Barrionuevo.

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En la Secretaría de Trabajo confirmaron que el gremio carece de toda “actividad convencional” en lo que al Estado concierne, lo que pone en tensión la discusión de paritarias y el cobro de aumentos salariales para muchos de los 350 mil afiliados, coincidieron funcionarios y dirigentes. La crisis se suma a la de otro gigante del sindicalismo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que atraviesa los primeros cien días de una intervención judicial sin horizonte de devolución.

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La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) arrastra desde diciembre pasado la falta de reconocimiento administrativo de la conducción electa en su último proceso interno, que debía consagrar un nuevo mandato para Barrionuevo. Una apelación presentada por el líder de la seccional porteña del sindicato, Dante Camaño, su más reciente rival interno y excuñado, fue recogida por el fuero laboral y le dio desde entonces a la gestión de Javier Milei el argumento para denegar una certificación de autoridades, la herramienta necesaria para darle plena validez a todos los actos de un gremio.

El Destape pudo confirmar en Trabajo que, por la controversia judicial, permanece sin homologar un acuerdo firmado por la Uthgra y la principal cámara empresaria de la actividad, la Federación Hotelera y Gastronómica (Fehgra) el 24 de julio pasado, con un incremento salarial en suma fija para el trimestre hasta septiembre y que, al cabo de ese período, debía ajustar los sueldos 8,03 por ciento. En el gremio admitieron que la falta de esa validación les permite a empleadores no pagar los incrementos o dar subas discrecionales no relacionadas con el entendimiento de partes.

En la cartera que conduce Julio Cordero adelantaron que mientras subsista la indefinición en la Justicia respecto de la elección de diciembre pasado no emitirá constancias de autoridades ni prestará veracidad a ningún acto administrativo de la Uthgra. Descartaron sin embargo avanzar hacia una eventual intervención del sindicato en la medida que un fallo judicial no lo disponga. La crisis interna se agrava en la medida en que el formato asociacional de unión implica un derrame de autoridad desde la conducción central hacia cada una de las seccionales de la Uthgra. De ahí que la endeblez institucional de Barrionuevo tenga consecuencias directas sobre el resto de los referentes locales.

El referente nacional y Camaño están enfrentados al menos desde 2021, cuando Barrionuevo hizo los primeros intentos por desplazar a su excuñado de la jefatura del gremio Buenos Aires, el de mayor número de afiliados y con más poderío económico. Como parte de esa pulseada Camaño impugnó la lista oficialista de fin de año y consiguió en junio que la Justicia laboral invalidara la elección. Tras ese primer revés Barrionuevo sufrió otro traspié días después cuando la Cámara del Trabajo rechazó un planteo presentado por Sandra Barrionuevo, hija del líder nacional y nombrada por su padre al frente de la obra social del sindicato, para que un reconocimiento individual que había conseguido en la Justicia sobre su cargo como secretaria de Asistencia Social de Uthgra electa, derramara sobre el resto de los puestos de la conducción nacional.

La única buena noticia en Tribunales la consiguió Barrionuevo el lunes de la semana pasada cuando un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Federal (otro fuero en el que tramitan las disputas internas) dio por caído un planteo de la Secretaría de Trabajo para que tramitaran en ese ámbito todos los expedientes sobre la crisis en Uthgra. Y lo dictaminó el juez Santiago Carrillo basado en una omisión de la propia cartera laboral que no atinó a fundar una apelación ante el primer intento rechazado para el cambio de fuero. Para el entorno de Barrionuevo las chances del dirigente crecen si las causas permanecen en la órbita laboral.

Barrionuevo tambalea en Gastronómicos desde su fallida alianza electoral con Javier Milei en la campaña electoral de 2023. Su histórica influencia en la CGT y sectores del peronismo, así como su alianza con el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia y espacios de los servicios de inteligencia, parecieron pesar menos en los últimos meses que la red que tejió Camaño con ramificaciones en Mauricio Macri y Daniel Angelici, así como funcionarios del propio Milei.