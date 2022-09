Cerruti negó una ley contra los discursos de odio: "Ya hay leyes vigentes"

La portavoz presidencial pidió terminar los mensajes que incitan a la violencia política y habló de la legislación vigente para detenerlos.

La portavoz, Gabriela Cerruti, negó toda posibilidad de que el gobierno nacional trabaje en una ley contra los discursos de odio y explicó que ya existen legislaciones vigentes que no se aplican. La funcionaria encargada de la comunicación del gobierno sostuvo que la pauta estatal no debería ir a medios que inciten al odio.

"No hay ningún proyecto que se esté analizando, la verdad es que se lo dije a todos los que me lo preguntaron, pero los medios se realimentan de cosas que quieren decir", negó Gabriela Cerruti, luego de que varios medios publicaran que el gobierno buscaba legislar contra los discursos de odio.

Cerruti contó que desde hace tiempo se discuten acerca de los mensajes que incitan a la violencia y que el debate se profundizó en los últimos días por el atentado que sufrió Cristina Kirchner en su casa de Recoleta, donde un hombre le gatilló dos veces cuando saludaba militantes.

"Hay legislación en la Argentina que pena como la ley de la defensa de la democracia en los 80 hasta el Código Penal que incluye la incitación a la violencia y la persecución política. La ley de género incluye la violencia simbólica o política y la ley de medios que. pese a que Macri bajó artículos con decretos, siguen vigente aquellos que aplican la sanción económica o de otro tipo a los medios que propicien la incitación a la violencia por política", indicó que la funcionaria para evidenciar que existe una legislación vigente y que hay que ver cómo se aplica.

"No es que no se puede debatir, discutir, o que no se puede investigar o denunciar; hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido”, argumentó la portavoz al tiempo que enfatizó en decir que los "discursos de odio no son solamente que parece que lo dicen con odio. son también informaciones falsas que crean un clima, que hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía, odie”, añadió.

En este contexto, la Portavoz apuntó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Decidió dirigirse a un grupo muy fanático de la sociedad, y eso la lleva a salir de la regla más elemental de la democracia, que si hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y si sos presidenta de un partido político de la oposición, tenés que repudiarlo, no hay otra. Ahí tenés un problema. Si creen que van a hacer política sobre grupos de fanáticos lo que hacen en alentarnos, ahí tenés a los Trump, los Bolsonaro”.

De esta forma, Cerruti salió a desmentir a los medios de comunicación y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien repudió una posible "ley mordaza".