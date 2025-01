La interna entre Juan Sebastián Verón y la AFA, puntualmente con Claudio Tapia, continúa y se recalienta día a día. Mientras Javier Milei presiona para que avancen las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol y Estudiantes de La Plata discute un acuerdo de alrededor de 150 millones de dólares con el magnate Foster Gillett, una noticia sobre una capacitación a entrenadores generó sospechas de un beneficio económico por parte del Gobierno hacia el club que conduce Verón. Según supo El Destape, ni la institución recibirá una compensación económica ni el Estado aportará dinero ya que los fondos para pasajes y estadía de dos directores técnicos de la institución platense provendrán de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Estudiantes de La Plata tiene dentro del sector de fútbol infantil un área de internacionales desde donde se iniciaron contactos con Cancillería para fomentar el conocimiento del deporte local en países del Caribe. En medio de esas charlas en diciembre del 2023, cuando Javier Milei asumía la Presidencia, surgió la posibilidad de realizar una capacitación en abril para unos 20 entrenadores de diez países del Caribe a partir de un programa financiado por la OEA. Todo surgió del área de deportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta que llegó la motosierra libertaria estaba dividida en dos áreas y luego pasó a estar resumida en la Dirección Nacional de Promoción del Turismo, Deportes, Industrias Culturales y Servicios Basados en el Conocimiento; y fue producto de un vínculo personal entre un funcionario y un responsable del fútbol juvenil del club platense. La necesidad de Cancillería era conseguir dos directores técnicos para dictar, en inglés y en forma virtual, ocho clases teóricas dirigidas a 20 entrenadores de 10 países del Caribe.

Todo en el marco de un programa anunciado y presentado en Jamaica como “Argentine-Caribbean Youth Football: Training of Trainers Programme”, país donde se cerrará el ciclo en abril próximo en el Centro de Excelencia ubicado en el campus de la Universidad de West Indies. El programa funciona como una triangulación en el que un país aporta conocimiento (Argentina), otra parte los entrenadores a capacitar (los países del Caribe) y el último involucrado es el organismo que aporta los recursos económicos.

Presentación del programa de capacitación en fútbol juvenil que se realizó en Jamaica.

Y el dinero para financiar los pasajes y la estadía por cuatro días de los dos entrenadores proviene de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Argentina no pone ni administra un peso. Todo sale de fondos remanentes que pertenecen a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA”, confió a este medio una fuente de Cancillería al tanto de esas conversaciones y de contacto directo con el foro regional cuya secretaria ejecutiva es Kim Osborne, quien estuvo presente en el evento que se realizó en un hotel de Kingston.

El contacto entre Cancillería y Estudiantes de La Plata fue informal. “No hay un convenio firmado y Verón no tenía ni idea”, confió una encumbrada fuente de la institución a El Destape. La consulta para que la única institución campeona de La Plata ponga a disposición su know how en la materia no requería de un proceso burocrático específico y avanzó por la buena disponibilidad del club, que no recibe una compensación económica. Ni los entrenadores cobran honorarios, algo en lo que en Estudiantes no estaban de acuerdo y buscaban revertir, ni los nombres de los mismos estaban definidos. El club avanzaba porque le convencía la idea de seguir abriendo la institución al mundo. De hecho, la institución es contactada de países como Finlandia, Perú, Corea, China y desde el mundo árabe para interiorizarse en el trabajo educativo y formativo de futbolistas. En ninguna de esas oportunidades la Cancillería fue intermediaria.

Por qué se hacen estas capacitaciones

La acción que realiza Argentina tiene un sentido estratégico y no obedece a este gobierno solamente. Históricamente, con la intención de aceitar vínculos y ganar influencia con países caribeños que integran el Comité de Descolonización de la ONU y en agradecimiento al apoyo en el reclamo por soberanía de Malvinas, se llevan adelante acciones vinculadas a lo que en política internacional se conoce como soft power. Se trata de la capacidad que un Estado tiene para influenciar decisiones por fuera de medios coercitivos y entre los activos del país está la cultura y el deporte, especialmente el fútbol, que con la obtención del último Mundial y la figura de Lionel Messi genera seguidores a lo largo y ancho del mundo.

“Es una estrategia para posicionarnos internacionalmente con herramientas como el fútbol y tener una demostración de gentileza con países que nos apoyan con temas sensibles como la cuestión Malvinas”, explicó un ex funcionario que trabajó en ese Ministerio en una administración pasada y está al tanto de este tipo de actuaciones.

La mano de Tapia

La novedad de esta capacitación surgió por el evento que se hizo en Jamaica, pero su amplia difusión se debe a un contexto diferente al de un año atrás. Desde el Gobierno impulsan las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y el propio Milei dijo en una entrevista con Radio Mitre: “Estudiantes está en camino a ser una SAD”. También Guillermo Toffoni, lobbista del Gobierno en favor de este proyecto, había declarado en esa sintonía. La declaración del Presidente fue definida en Estudiantes como un “bombazo” y obligó al propio Verón a salir a desmentir.

Estudiantes de La Plata negocia con el empresario estadounidense Foster Gillett un acuerdo económico para que el sector del fútbol pase a integrar una sociedad con capitales privados, pero el club se mantendrá como sociedad civil. "No podemos manejar a todos los que están alrededor de este acuerdo porque cada uno juega su ficha. No vamos a ser una SAD. Ahora, que el fútbol sea una sociedad nueva, eso sí”, explicó Verón el sábado en una entrevista con el programa partidario La Voz Albirroja.

Horas después de esa desmentida, la capacitación en Jamaica se conoció a través del portal de noticias deportivas Doble Amarilla, sitio que en el mundo futbolístico lo vinculan cercano con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su lugarteniente y tesorero de la institución, Pablo Toviggino. Ambos, especialmente el segundo, mantienen un duro enfrentamiento con Verón por el modelo de gestión del fútbol argentino. Si bien algunos sospechan que la filtración pudo ser “un vuelto” del Gobierno por la desmentida a Milei, hay mayor consenso en apuntar contra Tapia por el medio que publica la noticia: “Todo viene de la AFA. Se quedan en la chiquita”. Hace una semana, Toviggino cruzó las quejas de Verón tras la final que ganó Estudiantes por la organización del fútbol argentino y el poco dinero que le toca a cada club en concepto de premios. La mano derecha de Tapia tildó al ex mediocampista de la Selección de "pecho frío" y de querer "contraer una deuda monstruosa" por el acuerdo con Gillett.

El tono de esa publicación buscó generar suspicacia al afirmar que el Gobierno se hará cargo del pago de los traslados y estadía como supuesto gesto de Milei para Verón. No hay prueba de ello, ni un documento que lo respalde. Como se explicó anteriormente, los fondos provienen de la OEA que están destinados a este tipo de capacitaciones y no para otro fin.

La especulación del gesto de Milei a Verón pierde sentido en términos de geopolítica si se piensa la postura del Gobierno en las votaciones en la ONU. Por ejemplo, cuando en octubre pasado Argentina votó en contra del embargo a Cuba, Milei echó sin titubear a Diana Mondino de Cancillería. Luego de eso, Argentina rompió la tradición diplomática y fue el único país que en distintas votaciones se expresó en contra de eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres y sobre los derechos humanos de pueblos indígenas.

Desde el club no sólo ratificaron que no recibirán una bonificación al respecto sino que tampoco recibirán honorarios los profesores a cargo de la capacitación. Desde la dirigencia no piensan en salir a aclarar la situación. “No podemos estar desmintiendo cada una de las operaciones”, afirmaron.

Estudiantes tenían esta actividad en el horizonte, pero ni siquiera se había definido los nombres de los capacitadores. ahora todo entró en duda. “Lo vamos a tener que revisar”, admitieron. Ahora, la capacitación corre riesgo por culpa de una operación maliciosa.