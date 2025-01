Verón salió al cruce contra Milei por sus dichos sobre Estudiantes y las SAD: "Hay que entender"

Verón le respondió a Milei por sus dichos sobre Estudiantes y las SAD

Juan Sebastián Verón rompió el silencio tan sólo unos minutos más tarde de la entrevista brindada por Javier Milei a Gabriel Anello en Radio Mitre. El presidente de la nación llenó de elogios al exjugador por el acuerdo llevado a cabo con el empresario Foster Gillett definiéndolo como un paso para ser una Sociedad Anónima Deportiva. Sin embargo, el mandamás de Estudiantes de La Plata le respondió de manera cruda en una nota que dio poco después.

"Está camino a serlo. O sea, eso en beneficio de los socios y de los hinchas de Estudiantes, que tiene afortunadamente un presidente que no sólo ha sido un jugador de fútbol excepcional, exquisito. Digamos, yo lo vi jugar en Boca, después vi su carrera en Italia y en Inglaterra, de los mejores jugadores de fútbol que vi en mí vida", destacó Javier Milei en refernecia a la carrera de la "Brujita". Luego, habló de su presente y tarea al frente del "Pincha": "Pero además es un tipo con una inteligencia importante y que la verdad que claramente la está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto. Me saco el sombrero porque Juan Sebastián Verón no sólo ha mostrado ser un crack dentro de la cancha sino también afuera, la tiene clarísima".

Sin embargo, Verón habló tan sólo unos minutos después en el ciclo La Voz Albirroja y sostuvo: "Sea el presidente de la nación, sea el que sea, pueden opinar, decir... pero hay que entender la movida y el juego. Estudiantes no va a ser una Sociedad Anónima, ya lo dijimos. Que el fútbol sea una sociedad nueva, eso sí. Que posiblemente en el futuro se use una herramienta jurídica para poder blindar y darle seguridad a la persona que venga a invertir. Hay que dejar en claro eso. Más allá de lo que se diga sabemos el camino que tenemos que tomar para que el club se pueda potenciar con la llegada de este inversor o de otro".

Desde la AFA fulminaron a Verón y el clima arde: "Pecho frío"

La batalla entre la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y Estudiantes de La Plata no afloja. En un nuevo round de la pelea, ahora fue Pablo Toviggino quien salió a responderle con todo al presidente del "Pincha", Juan Sebastián Verón. El tesorero y la mano derecha de Tapia cruzó a la "Brujita" con crudeza después de las críticas del exmediocampista de la Selección por los problemas de organización y el poco dinero que le toca a cada club a nivel nacional.

A través de su cuenta oficial de X (@TovigginoPablo), el santafesino trató al ex Manchester United de "pecho frío", le aconsejó irónicamente que siga "romando sol" en el verano y hasta lo acusó de "contraer una deuda monstruosa" que en el futuro le costará muy cara a la institución platense. Por último, le recordó que con esta gestión en la AFA, Argentina es campeona del mundo y bicampeona de América sin las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), sino con las asociaciones civiles sin fines de lucro. Mientras que el jefe de Estado Javier Milei y su aliado Mauricio Macri impulsan las SAD, el "Chiqui" y Toviggino resisten del otro lado.