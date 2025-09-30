Junto a Kicillof, Taiana pidió “frenar a Milei” en las elecciones nacionales

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, estuvo en Merlo con el gobernador Axel Kicillof, y recorrieron obras y entregaron escrituras. En ese escenario, el dirigente dijo que “el 26 de octubre el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”.

Los dirigentes encabezaron un acto de entrega de escrituras gratuitas en beneficio de familias del municipio de Merlo, junto al local, Gustavo Menéndez. También recorrieron los avances de las obras de pavimentación en el barrio La Blanquita. En ese marco, Kicillof afirmó: “El Presidente dijo que la motosierra era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad: estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, y agregó que “en la provincia comprendemos que destruir el Estado no es una solución para nadie: sin Estado no hay asfalto, no hay educación, no hay salud y no hay miles de familias accediendo a sus escrituras”.

Por su parte, Taiana manifestó que “frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos: la entrega de estas escrituras gratuitas es una muestra de que la prioridad son las familias bonaerenses y no los intereses financieros”. “El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”, cerró.

A través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 596 las escrituras entregadas en Merlo desde el inicio de la gestión. “Este programa de entrega de escrituras es mucho más que un trámite, es otorgarle dignidad y tranquilidad a las familias que durante mucho tiempo vivieron con incertidumbre”, subrayó el intendente Menéndez.

Por su parte, el Gobernador dijo que “estas escrituras que estamos entregando son un derecho que abre puertas a futuro: cada uno de estos títulos de propiedad es un acto de justicia social”. “Las escrituras pueden conseguirse en el sector privado, pero a un valor inaccesible para la mayoría de las y los bonaerenses: que todos tengan las mismas oportunidades es la base de una sociedad mejor”, agregó.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron los avances de la obra de pavimentación que se está realizando en el barrio “La Blanquita” sobre calle Marconi -desde Carlos Tejedor hasta Cangallo- que permitirá agilizar la circulación del tránsito y evitar anegamientos de agua.

Por último, Kicillof sostuvo: “Frente al modelo individualista que propone Javier Milei, en la Provincia seguimos compartiendo la alegría de ampliar derechos porque somos un pueblo solidario: lo demostramos en las urnas en septiembre y lo vamos a confirmar este 26 de octubre con la boleta de Fuerza Patria”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; la exintendenta de Merlo, Karina Menéndez; y los dirigentes Hugo Moyano (h) y Silvia Saravia.