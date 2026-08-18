La fuerte denuncia de Joni Viale sobre el gobierno de Milei: "Basta de siesta"

¿Buscan el helicóptero?: la dura acusación sobre el rol de los medios y el futuro de Milei

El periodista utra oficialista Jonatan Viale apuntó con dureza contra el rol de determinados medios de comunicación y sectores de la política en relación con el gobierno de Javier Milei. Durante su programa, el conductor estableció un paralelismo directo entre el tratamiento periodístico que recibió el expresidente Fernando de la Rúa en sus primeras semanas de gestión y las críticas actuales hacia el actual mandatario.

El conductor recordó portadas históricas y cuestionó las intenciones detrás de las publicaciones recientes de la prensa gráfica contra el jefe de Estado nacional. Según su análisis, el objetivo final de estas coberturas busca erosionar la estabilidad institucional del actual Poder Ejecutivo.

Durante su editorial, el conductor afín al gobierno de La Libertad Avanza rememoró los primeros meses de la administración de la Alianza y el impacto que tuvieron los medios en aquel momento político del país. Jonatan Viale señaló: "Estaban dormidos, me acuerdo de una tapa de Noticias que decía: 'Basta de siesta'. Basta de siesta. Esto fue a los setenta días de gobierno de De la Rúa. A los setenta días Fontevecchia, el hombre de la moral periodística, le clavó una tapa que estaba De la Rúa en pijama y decía: 'Basta de siesta'".

El periodista contrastó aquella situación con las publicaciones actuales dirigidas contra Javier Milei. Al respecto, indicó que la misma publicación gráfica ahora pone: "Así funciona la cabeza de un líder inestable, Javier Milei", y le pone una foto todo sacado, con los pelos todo parados".

La acusación sobre la búsqueda de desestabilización política

Para el conductor de Rivadavia AM630, el contenido de estas notas responde a una estrategia deliberada orientada a debilitar a la administración actual. Ante los oyentes, Jonatan Viale aseguró sin ambigüedades: "La búsqueda final es esa, que Milei termine como De la Rúa, no tengan tirando la toalla, no tengan dudas pidiendo el helicóptero".

Además, el periodista sumó a sus cuestionamientos el accionar de dirigentes de la oposición institucional en el Congreso de la Nación. En ese sentido, mencionó que algunos, como el senador Massot, empujaron el juicio político apelando a la inhabilidad moral del presidente, vinculando estas iniciativas parlamentarias con el clima político impulsado desde la esfera mediática.

Hacia el tramo final de su columna radial, el conductor dejó planteado un interrogante sobre la salud del sistema político y la responsabilidad de los diferentes actores de poder en la Argentina actual.

"Ahora bien, la pregunta central es, muchachos, ¿quién está realmente loco en Argentina? Escuchemos esto y ustedes me responden", concluyó el locutor, abriendo el debate con su audiencia sobre la situación nacional.