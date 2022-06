Valdés: "Daniel Scioli es un pragmático: si hay problemas, te aseguro que va a encontrar la solución"

Lo remarcó el diputado nacional del Frente de Todos, quien destacó que le pareció importante que Alberto Fernández "haya usado la lapicera como la usó" y le haya pedido la renuncia a Matías Kulfas.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés hizo referencia a la designación de Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo y señaló que "me pareció importante que Alberto Fernández haya usado la lapicera como la usó y le haya pedido la renuncia a Matías Kulfas". “Ningún Kulfas de la vida puede impedirnos a nosotros lograr el gobierno que nuestro pueblo merece. Porque por nuestro pueblo hicimos el Frente de Todos, no para pelearnos entre los dirigentes", sostuvo.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador remarcó que "es una locura que desde el Frente de Todos haya operación para desprestigiar al presidente o la vicepresidenta". "Quien tiene las entrañas frentetodistas no puede haber hecho la barbaridad que hizo Kulfas; fue una maniobra torpe y burda", agregó.

En este sentido, destacó la decisión de Alberto Fernández de convocar al exgobernador bonaerense y embajador en Brasil y remarcó que "Daniel Scioli es un pragmático" y que en la próxima gestión en Desarrollo Productivo "si hay problemas, te aseguro que va a encontrar la solución". “Es una extraordinaria decisión. Desde el primer día tendríamos que haber puesto la primera A en el Gobierno”, remarcó el diputado oficialista.

En este sentido, recordó que Scioli "es el último candidato a Presidente que tuvimos los peronistas antes del 2019". Para Valdés, "ha sido todo Daniel, diputado, senador, gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos mandatos, vicepresidente de Néstor Kirchner, candidato a presidente. Creo que trajimos la primera A de la primera A con un diálogo muy bueno con Cristina (Fernández de Kirchner) y extraordinario con Alberto (Fernández)".

El presidente Alberto Fernández le ofreció a Daniel Scioli ser el nuevo ministro de Desarrollo Productivo del Gobierno nacional, según informaron fuentes de Casa Rosada a El Destape el sábado por la tarde. De esta forma, reemplazaría a Matías Kulfas, quien fue echado de su cargo por difundir información en off the record contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según precisaron desde el Gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández "conversó con Scioli" y le "ofreció telefónicamente" el cargo. El embajador argentino en Brasil "agradeció y espera poder resolver temas pendientes" en ese país. Por eso, aclararon que "hay que esperar unos días", para que se haga efectiva la designación.

Con la elección de Scioli, el Presidente busca que se termine la disputa que se inició este sábado por un mensaje en off the record de la cartera de Kulfas en la que acusaba a la vicepresidenta de "no usar la lapicera como corresponde" en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner, que lleva adelante la empresa Energía Argentina. Estos dichos aludieron al discurso de Cristina Fernández el viernes en el acto por los cien años de YPF, en los que le reclamó a Alberto Fernández de "usar la lapicera con los que tienen para darle cosas al país".